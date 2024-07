Frisian Flag Indonesia Resmikan Pabrik Baru di Cikarang, Nilai Investasi Rp 3,8 Triliun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Frisian Flag Indonesia (FFI) meresmikan pabrik baru mereka di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pabrik seluas 25,4 hektare dengan nilai investasi sebesar € 257 juta atau Rp 3,8 triliun ini disebut sebagai investasi produksi global terbesar Friesland Campina, induk perusahaan PT FFI.

Pabrik baru ini akan memproses 400.000 kilogram susu setiap hari. Dengan kata lain, dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 700 juta kilogram produk susu. Potensi produksi masih dapat bertumbuh hingga 1 miliar kilogram produk susu setiap tahun. Adapun jenis susu yang diproduksi yakni susu cair dan susu kental manis.

Presiden Direktur PT FFI, Berend van Wel, mengatakan pembangunan pabrik ini bertujuan meningkatkan konsumsi susu di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, angka konsumsi susu di Indonesia saat ini sebesar 16,27 kilogram per kapita per tahun.

Angka ini masih kalah dengan Malaysia sebesar 50 kilogram per kapita per tahun, Thailand sebesar 44 kilogram per kapita per tahun, dan Filipina 24 kilogram per kapita per tahun. “Poin utama untuk kami di belakang pembukaan ini adalah bagaimana kita berkontribusi untuk kesehatan dan nutrisi masyarakat Indonesia,” ujar Berend dalam acara peresmian itu.

Direktur Corporate Affairs PT FFI, Andrew Saputro, menuturkan FrieslandCampina telah dua kali menerbitkan studi bertajuk Southeast Asian Nutrition Surveys (SEANUTS), yakni pada 2012 dan 2022.

Baca Juga: Kementerian Investasi Klaim Layanan Perizinan Usaha Tetap Aman usai PDN Diretas

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Studi pertama menjadi landasan PT FFI menginisiasi sosialisasi kebiasaan hidup sehat melalui Gerakan Nusantara pada 2013. Adapun studi kedua mengungkapkan, satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Studi ini mendorong PT FFI ikut menangani permasalahan gizi di Indonesia. “Dengan pabrik baru ini, kami bisa menyediakan lebih banyak produk susu yang bergizi bagi keluarga Indonesia,” kata dia.

Pabrik FFI Cikarang merupakan pabrik ketiga yang didirikan PT FFI sejak pabrik pertama di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 1971 dan pabrik ketiga di Ciracas, Jakarta Timur pada 1972. Adapun Frisian Flag, yang lebih dikenal dengan Susu Bendera, telah dipasarkan di Indonesia sejak 1922.

Pilihan editor: Bantu Edukasi Pelaku UMKM, Frisian Flag Rilis Program Kedai Susu Kental Manis