Green Economy Expo 2024 Digelar 3-5 Juli, Bappenas Akan Bahas Ekonomi Hijau

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN / Bappenas) berencana menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juli 2024. Acara dengan tajuk “Green Economy Expo 2024: Advance Technology, Innovation, dan Circularity” ini rencananya akan berlangsung di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center (JCC).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yaswati, mengatakan acara ini merupakan upaya pemerintah dalam bertransformasi menuju ekonomi hijau dan sirkular. Dia menyebut forum ini diharapkan menjadi penampung pengembangan teknologi, inovasi, dan ekosistem sirkular.

“Untuk menjembatani pemerintah dengan pihak non-pemerintah untuk mencari solusi penerapan ekonomi hijau dan mencapai target Net Zero Emissions di Indonesia,” kata Vivi kepada awak media di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Juni 2024.

Vivi menjelaskan Green Economy Expo 2024 ini diharapkan menjadi katalisator untuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan industri, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Tujuannya, kata dia, untuk mencari solusi secara bersama-sama tentang penerapan inovasi ekonomi hijau.

“Bersama-sama mencari solusi inovatif dan mendorong ekonomi hijau,” kata dia.

Selain itu, Vivi juga menyebut acara ini juga untuk memamerkan inovasi terbaru dalam teknologi hijau dan ekonomi sirkular. Oleh karena itu, dari berbagai ide dan inovasi ini, Vivi menyebut akan terjadi pertukaran ide dan mempercepat adopsi teknologi.

“Dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang luas,” kata dia.

Vivi juga menyebut Green Economy Expo 2024 ini merupakan platform untuk mengatasi bottleneck regulasi, NSPK, dan pendanaan dengan mempertemukan para pemangku kepentingan. Tujuannya disebut untuk mendorong dialog konstruksi mencari solusi bersama.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan selama tiga hari dari 3-5 Juli 2024, Kementerian PPN / Bappenas akan memecah menjadi tiga subtema. Pada hari pertama, akan ada dialog tentang The Circular Leap: Roadmap, Action, and Strategic Collaboration. Kedua, akan digelar dialog Industrial Decarbonization through Circular Practice. Ketiga, akan ada dialog bertema Bio-innovation: Catalyst for Cicularity.

"Acara ini akan dibuka untuk umum,” kata Vivi.

Dalam acara ini, kata Vivi, juga akan meluncurkan dua dokumen tentang ejawantah dari Green Economy Expo 2024. Dua dokumen itu berupa Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular di Indonesia dan Peta Jalan Penurunan Susut dan Sisa Pangan (Food Loss and Waste).

