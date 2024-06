Profil PT Pakuwon Jati Tbk yang Bangun Hotel Bintang Empat di IKN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pakuwon Jati Tbk, sebuah perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia, telah mengumumkan rencananya untuk membangun sebuah hotel berbintang empat di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menyediakan fasilitas terbaik untuk mendukung perkembangan infrastruktur dan ekonomi di kawasan tersebut.

Kolaborasi antara Pakuwon Jati dan Marriott International juga melibatkan pembangunan tiga hotel mewah di IKN, yaitu Westin, Four Points, dan Tribute Portfolio. Hotel-hotel ini, yang sudah terkenal sebagai penginapan bintang lima di pusat kota Jakarta, akan menjadi bagian integral dari pengembangan terpadu di IKN.

Penandatanganan perjanjian pembangunan untuk proyek ini berlangsung di Jakarta pada Rabu, 13 September 2023, sebagai kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya dengan PT Bina Karya (Persero) terkait pembangunan pusat perbelanjaan terintegrasi di kawasan yang sama pada bulan Juli 2023.

“Pembangunan ini merupakan bagian dari mixed-use punya Pakuwon di IKN nanti,” ujar Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk, Alexander Stefanus dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama di Jakarta, Rabu, 13 September 2023.

Profil PT Pakuwon Jati Tbk

PT Pakuwon Jati Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 281 tanggal 20 September 1982 oleh Kartini Muljadi, SH, notaris di Jakarta. Pendirian perusahaan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-308. HT.01.TH.83 tanggal 17 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 27 Tambahan No. 420 tanggal 8 April 1983. Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 24 tanggal 21 Oktober 2015, untuk menyesuaikan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan tersebut dibuat oleh Esther Mercia Sulaiman, SH, notaris di Jakarta, dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No. AHU-AH. 01.03-0974354 tanggal 23 Oktober 2012.

Dikutip dari laman resminya Pakuwonjati.com, Pakuwon Jati memulai kehadirannya dalam industri properti dengan proyek Tunjungan Plaza I, pusat perbelanjaan modern pertama di Surabaya yang beroperasi sejak 1986. Pada tahun 1989, PT Pakuwon Jati Tbk menjadi perusahaan properti pertama yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Selama dua dekade awal, perusahaan fokus di Surabaya dengan pengembangan Superblok Tunjungan City dan Pakuwon City.

Pada tahun 2007, Pakuwon Jati memperluas kehadirannya di Jakarta melalui proyek Superblok Gandaria City yang beroperasi sejak 2010. Perusahaan semakin mengukuhkan posisinya di Jakarta dengan proyek Superblok Kota Kasablanka yang dibuka dua tahun kemudian. Dengan dukungan portofolio pengembangan dan investasi propertinya, Pakuwon Jati terus berkembang sebagai salah satu pengembang terkemuka di Indonesia.

Pakuwon Jati dikenal sebagai perintis konsep Superblock di Indonesia, menggabungkan pusat perbelanjaan ritel, perkantoran, kondominium, dan hotel dalam pengembangan terintegrasi berskala besar. Keberhasilan dan reputasi yang solid dalam industri properti memberikan kepercayaan kepada penyewa dan pembeli, didukung oleh fondasi yang kuat dalam ekspansi bisnis masa depan. Jaringan bisnis Pakuwon Jati yang terintegrasi mulai dari akuisisi lahan hingga pengembangan properti, pemasaran, dan manajemen operasional, menjamin kualitas dan keandalan dalam setiap aspek operasionalnya.

Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan menyediakan properti berkualitas, PT Pakuwon Jati Tbk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri properti di Indonesia. Rencana pembangunan hotel bintang empat di IKN adalah bukti nyata dari visi perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan ekonomi nasional.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I SULTAN ABDURRAHMAN

