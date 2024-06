Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini, publik Indonesia diramaikan dengan kabar mengenai sejumlah kerabat dekat Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diangkat menjadi petinggi di beberapa Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Terbaru, ada keponakan Jokowi, Joko Priyambodo yang ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Pengangkatan kerabat Jokowi sebagai petinggi di BUMN menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, penunjukan orang terdekat pemimpin politik untuk memegang jabatan penting di sebuah perusahaan dinilai akan menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas.

“Ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas dan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan,” kata Media kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Selasa, 11 Juni 2024.

Keterlibatan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan BUMN, menurut Media, dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam kasus pemberian jabatan kunci perusahaan kepada orang-orang terdekat dari pemimpin politik, ada potensi keputusan yang akan diambil, tidak akan semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan atau masyarakat.

“Ini bisa merugikan perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat secara keseluruhan jika keputusan yang diambil tidak memperhatikan kebutuhan nyata perusahaan BUMN,” ucapnya.

Lantas, siapa saja sebenarnya daftar kerabat Jokowi yang jadi petinggi di BUMN? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Bagaskara Ikhlasulla Arif Jadi Manager Pertamina

Salah satu kerabat Jokowi yang jadi petinggi di BUMN adalah Bagaskara Ikhlasulla Arif. Keponakan Jokowi itu ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero). Bagaskara adalah putra dari Arif Budi Sulistyo dan Titik Relawati. Adapun Titik Relawati adalah adik bungsu dari Jokowi.

Sebelum di Pertamina, Bagaskara sempat menjadi Asisten Manajer di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sejak November 2018 hingga Oktober 2021. Selanjutnya, pada November 2021 dia diangkat sebagai Senior Expert Government Relation di Pertamina. Kemudian pada Maret 2024, dia menjadi Manager Non-Government Relation di perusahaan pelat merah yang dipimpin Nicke Widyawati itu.

Informasi pengangkatan Bagaskara sebagai Manager di Pertamina diketahui melalui unggahan di profil LinkedIn pribadinya. “I’m happy to share that I’m starting a new position as Manager Non Government Relation at PT Pertamina (Persero)!” tulis lulusan sarjana Universitas Gadjah Mada itu.

Joko Priyambodo Jadi Direktur PT Patra Logistik

Joko Priyambodo menjadi orang dalam lingkaran keluarga Jokowi selanjutnya yang menjadi petinggi di perusahaan BUMN. Keponakan Jokowi itu menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024.

Hubungan kekerabatan Joko Priyambodo dengan Jokowi bermula karena Joko menikah dengan Septiara Silvani Putri, keponakan Jokowi. Septiara merupakan putri dari pasangan Hari Mulyono dan Idayati-- adik kandung Jokowi. Setelah menjadi janda karena suaminya meninggal, Idayati menikah dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Adapun Pengukuhan Joko sebagai Direktur sempat dipublikasikan di laman resmi dan akun X Pertamina. Namun pada Jumat, 7 Juni 2024, artikel di situs dan unggahan di X telah hilang.

“Selamat atas pengukuhan jajaran direksi baru, Bapak Tri Yudha Nurmansyah sebagai Direktur Utama PT Patra Logistik dan Bapak Joko Priyambodo sebagai Direktur Pemasaran & Operasi PT Patra Logistik,” dikutip dari unggahan X tersebut.

Sigit Widyawan Jadi Komisaris Independen BNI

Kerabat Presiden Jokowi yang duduk di sejumlah posisi di perusahaan pelat merah tak henti pada dua kemenakannya. Ada nama Sigit Widyawan, suami dari sepupu Jokowi, saat ini sudah masuk periode kedua, menduduki jabatan Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

Ipar Jokowi itu pertama kali ditunjuk menduduki posisi Komisaris Independen BNI sejak 2018-2022. Pada 2022 ia kembali ditunjuk lanjut menjabat komisaris independen pada 2022-2025.

“Saya hanya mengikuti sesuai yang diamanatkan di dalam tugas komisaris untuk pengawasan,” kata Sigit, menceritakan tugas dia sebagai Komisaris Independen BNI melalui sambungan telepon kepada Tempo, Selasa, 11 Juni 2024. Sigit pun tak membantah dirinya dua kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen BNI.

Hubungan Sigit dan Jokowi terpaut sangat dekat. Sigit menikahi Nining Roni Widyaningsih, sepupu Jokowi. Nining adalah putri dari Miyono Suryo Sarjono. Miyono merupakan kakak tertua Sujiatmi, ibu Jokowi.

Miyono, yang wafat pada 22 Februari 2022, adalah paman yang selalu mendukung kiprah politik Jokowi. Mertua Sigit ini juga yang kerap tampil di muka untuk menangkis isu miring yang menyasar Jokowi. Putrinya, Nining sekaligus sepupu Jokowi, merupakan Pembina Kipasan Solo—relawan yang bergerak menghimpun dukungan untuk presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO