Arab Saudi Jual 1,5 Miliar Saham Aramco, Demi Ambisi Diversifikasi MbS?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi pada Kamis, 30 Mei 2024, mengajukan surat untuk menjual saham baru di raksasa minyak negara Aramco, yang dapat mengumpulkan dana sebanyak $13,1 miliar atau sekitar Rp212,6 triliun, sebuah kesepakatan penting untuk membantu mendanai rencana Putra Mahkota Mohammed bin Salman mendiversifikasi perekonomian.

Pada bagian utama dari kesepakatan tersebut, Arab Saudi dapat mengumpulkan dana sebesar $12 miliar dengan menawarkan sekitar 1,5 miliar saham Aramco, setara dengan sekitar 0,64% saham perusahaan tersebut, jika penjualannya berada pada kisaran harga tertinggi yaitu 26,7 hingga 29 riyal (7,12-7,73 dolar AS), menurut pengajuan Aramco di Bursa Saudi Riyadh.

Nilai kesepakatan bisa meningkat menjadi $13,1 miliar di bawah apa yang disebut opsi greenshoe yang akan memungkinkan penjualan hampir 1,7 miliar saham, atau 0,7% saham. Opsi itu memungkinkan bankir menggunakan saham untuk menstabilkan harga penawaran.

Investor telah lama mengantisipasi penjualan saham tersebut karena raksasa energi ini berupaya memperluas basisnya sambil menghasilkan dana untuk meningkatkan program diversifikasi ekonomi Arab Saudi.

Penjualan penting ini mengikuti rekor IPO Aramco hampir lima tahun lalu, seiring kerajaan tersebut mendorong rencana untuk mendiversifikasi perekonomiannya dari minyak.

Berikut adalah fakta-fakta penting tentang Aramco:

Bermula dari Rockefeller

Pemburu minyak dari Standard Oil Company milik keluarga Rockefeller menemukan minyak di Arab Saudi pada tahun 1938. Usaha tersebut kemudian dikenal sebagai Arabia American Oil Company dan produksi minyak mentah mencapai 500.000 barel per hari pada tahun 1949.

Pada tahun 1980, pemerintah Saudi telah membeli seluruh saham asli dan memiliki 100% saham perusahaan tersebut. Delapan tahun kemudian, Perusahaan Minyak Arab Saudi (Saudi Aramco) resmi didirikan.

Aramco telah mendorong kemakmuran selama beberapa dekade di Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi adalah pemimpin de facto Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang membantu merekayasa pergerakan harga di pasar minyak dunia.

Putra mahkota, yang dikenal sebagai MbS, ingin mendiversifikasi perekonomian Saudi dari minyak. Saat mengumumkan rencana IPO Aramco pada tahun 2016, ia mengatakan kerajaan tersebut harus mengakhiri “kecanduan minyak” untuk memastikan mereka tidak lagi bergantung pada volatilitas harga komoditas.

Cadangan Minyak 251 Miliar Barel

Aramco memiliki 251,2 miliar barel setara minyak (boe) pada tahun 2023, lebih besar dari gabungan cadangan milik ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, dan TotalEnergies. Jumlah tersebut termasuk, pada akhir Desember 2023, 191,35 miliar barel minyak mentah dan kondensat serta 33,8 miliar boe gas alam.

Raksasa minyak ini memproduksi lebih dari 9 juta barel per hari (mbpd) pada bulan April, menurut sumber sekunder yang digunakan oleh OPEC, turun dari rata-rata 9,6 juta barel per hari pada tahun 2023. Rata-rata biaya pengangkatan hulu adalah $3,19 per boe pada tahun 2023, dengan modal hulu pengeluaran rata-rata $6,3 per boe.

Lebih dari dua pertiga minyak mentah Aramco diekspor tahun lalu, dengan pengiriman sebesar 6,6 juta barel per hari, turun dari 7,1 juta barel per hari pada tahun 2022. Pelanggan Asia membeli 82% ekspor minyak mentah Aramco tahun lalu, naik dari 79% pada tahun 2022.

Melebar sampai Cina

Untuk mendiversifikasi bisnis minyaknya – dan mengamankan pasokan minyak mentahnya – Aramco melakukan ekspansi di bidang penyulingan dan petrokimia.

Tahun lalu, Aramco membeli bisnis produk global Valvoline Inc senilai $2,76 miliar. Perusahaan juga memulai pembangunan beberapa kompleks petrokimia: proyek senilai $7 miliar di Korea Selatan dengan S-Oil, proyek senilai $11,8 miliar di Cina, melalui HAPCO, perusahaan patungan dengan Huajin Utara dan Xincheng, dan proyek senilai $11 miliar melalui perusahaan patungan dengan TotalEnergi.

Mereka juga membeli 10% saham perusahaan penyulingan Cina Rongsheng Petrochemical senilai $3,4 miliar. Pada tahun 2020, mereka membeli saham mayoritas di Saudi Basic Industries Corp (SABIC), salah satu perusahaan petrokimia terbesar di dunia.

Aramco memproduksi, memurnikan, dan mengekspor minyak dari Arab Saudi, namun juga memiliki operasi penyulingan di seluruh dunia. Anak perusahaan penyulingan minyak Aramco di AS, Motiva Enterprises, memiliki kilang Port Arthur berkapasitas 640.000 barel per hari di Texas, yang merupakan kilang terbesar di Amerika Serikat.

Mereka berencana untuk memperluas bisnis hilirnya di “wilayah utama dengan pertumbuhan tinggi seperti Tiongkok, India dan Asia Tenggara,” serta pasar lainnya, katanya dalam laporan tahunannya. Aramco memiliki kapasitas pengilangan bersih sebesar 4,1 juta barel per hari pada tahun lalu.