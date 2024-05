Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperoleh Rp 22 triliun dari lelang Surat Utang Negara atau SUN yang diselenggarakan Selasa, 28 Mei 2024. Total penawaran yang masuk sebanyak Rp 47,1 triliun.

Ada delapan seri surat utang yang dilelang, diantaranya seri SPN03240828, SPN12250529, FR010, FRSDG001, FR0100, FR0098, FR0097 dan FR0102, melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Berdasarkan catatan Direktur Surat Utang Negara atas hasil lelang SUN dipengaruhi beberapa hal. Di antaranya, investor cenderung wait and see pasca rilis rapat The Federal Open Market Committee atau FOMC akhir pekan lalu, yang menunjukan kebijakan menahan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika lebih lama atau higher for longer.

Selain itu, situasi global masih dibayangi tensi geopolitik yang cenderung meningkat di timur tengah dan perang Rusia-Ukraina yang belum reda. Namun, minat investor pada lelang hari ini masih cukup tinggi dipengaruhi perekonomian domestik yang cukup positif dan kinerja APBN hingga bulan April masih solid dengan surplus sebesar Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari PDB.

Pemerintah kembali menawarkan seri Sustainable Development Goals (SDGs) Bond FRSDG001, pada lelang SUN hari ini dan mendapat respon positif dari investor dengan penawaran masuk atau incoming bids sebesar Rp1,63 triliun atau 3,46 persen dari total penawaran.

Total tawaran masuk dari investor asing pada lelang SUN kemarin meningkat tipis menjadi Rp 6,92 triliun dari Rp 6,38 triliun pada lelang sebelumnya. Mayoritas dari incoming bids tersebut berada pada seri SUN tenor menengah atau lima tahun sebesar Rp3,22 triliun. Minat investor masih dominan pada seri SUN tenor 5 dan 10 tahun.

Dengan mempertimbangkan imbal hasil Surat Berharga Negara yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2024, dan kondisi kas negara terkini, Pemerintah memutuskan untuk memenangkan penawaran sebesar Rp22 triliun pada lelang SUN kemarin. Lelang penerbitan surat utang negara selanjutnya akan dilaksanakan pada 11 Juni 2024.

