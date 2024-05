Mengenal Calon Lawan Timnas U-23 Guinea, Negeri dengan Cadangan Mineral Melimpah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia malam nanti, Kamis, 9 Mei 2024, akan berhadapan dengan Guinea di babak play-off memperebutkan tiket Olimpiade Paris.

Masih banyak yang belum mengenal Guinea dan menyangka negara di Afrika Barat ini adalah Guyana, sebuah negara di Amerika Selatan.

Guinea, dibaca gini, secara resmi disebut Republik Guinea, sebelumnya disebut sebagai Guinea Prancis. Negeri dengan penduduk mayoritas Muslim ini kadang-kadang disebut Guinea-Conakry untuk membedakan dengan negara tetangganya, Guinea-Bissau. Ibu kotanya adalah Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi, hampir dua kali Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk 13,2 juta orang terdiri atas 24 suku, yang paling dominan adalah suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Perekonomian Guinea saat ini bergantung pada pertanian dan kegiatan pedesaan lainnya, namun negara ini mempunyai cadangan mineral yang luar biasa, diantaranya memiliki seperempat cadangan bauksit dunia, lebih dari 1,8 miliar ton bijih besi, intan dan deposit emas yang signifikan, serta uranium.

Guinea juga memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di sektor pertanian dan perikanan. Tanah, air, dan kondisi iklim memberikan peluang bagi pertanian irigasi skala besar dan agroindustri. Sektor pertanian di beberapa lokasi mempekerjakan sekitar 75% dari populasi negara.

Di daerah selatan, minyak dan kelapa sawit, beras, pisang, sayuran, garam, dan ikan merupakan elemen perdagangan yang penting. Sejumlah perkebunan skala besar menghasilkan pisang dan nanas dalam jumlah cukup banyak. Kecuali unggas dan beberapa kambing, hewan peliharaan yang ada relatif sedikit.

Di daerah utara, biji-bijian dan singkong merupakan tanaman pangan yang penting, di samping sayuran, tembakau, dan karite diperdagangkan secara lokal, serta hewan peliharaan adalah hal biasa.

Produksi beras lokal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan negara, sehingga beras diimpor dari Asia. Sektor ini membudidayakan biji kopi, nanas, persik, nektarin, mangga, jeruk, pisang, kentang, tomat, mentimun, lada, dan jenis hasil bumi lainnya.

Produk Domestik Bruto Guinea versi IMF sebesar 21 miliar dolar AS dan berada di urutan ke-115, sementara Indonesia di urutan ke-15 dengan 1,5 triliun dolar AS. Pendapatan per kapita negara ini 1.650 dolar AS, sementara Indonesia 5,200 dolar AS.

