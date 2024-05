Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat hingga Rp 15.900 per Dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Senin, 20 Mei 2024 fluktuatif dan akan ditutup menguat.

"Untuk perdagangan Senin, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp 15.900 - Rp 15.990," kata Ibrahim seperti dikutip Senin.

Pada akhir perdagangan pekan lalu, kurs rupiah ditutup melemah 31 poin ke level Rp 15.955 per dolar AS. Sementara pada hari sebelumnya, nilai tukar rupiah per dolar AS ditutup pada level Rp 15.923.

Ibrahim menuturkan, penguatan dolar pada akhir perdagangan pekan lalu terjadi ketika beberapa pejabat Fed, khususnya anggota komite penetapan suku bunganya menyebut bahwa mereka perlu lebih banyak keyakinan akan turunnya inflasi. Hal ini, menurut Ibrahim, membuat para pedagang mengurangi sedikit taruhannya pada penurunan suku bunga di bulan September, berdasarkan alat CME Fedwatch.

Di wilayah Asia, data produksi industri tumbuh lebih dari perkiraan pada bulan April. Namun, data lain menunjukkan pertumbuhan penjualan ritel melambat tajam. Sementara itu, penurunan harga rumah di Cina juga dilaporkan meningkat pesat pada bulan lalu.

