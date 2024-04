10 Jalan Raya Terpanjang di Dunia, Mencapai 48.000 Kilometer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Salah satu jenis jalan utama itu biasanya dilapisi aspal yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, mulai dari sepeda motor, mobil, bus, hingga truk.

Mengutip laman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembangunan jalan ditujukan untuk memudahkan akses distribusi logistik.

Tak hanya itu, manfaat jalan juga dapat mereduksi biaya eksploitasi sumber daya, meningkatkan pembangunan ekonomi, serta meminimalisir potensi kecelakaan dan kerusakan. Melansir MagicBricks.com, berikut 10 jalan raya terpanjang di dunia.

Daftar Jalan Raya Terpanjang di Dunia

1. Pan-American Highway

Jalan Raya Pan-Amerika merupakan jaringan jalan yang membentang di seluruh Benua Amerika, mulai dari ujung utara di Teluk Prudhoe, Alaska hingga Ushuaia, Argentina, kecuali Darien Gap, hutan hujan sepanjang 106 kilometer yang membelah sisi tenggara Panama dan barat laut Kolombia.

Pan-American Highway secara de facto memiliki panjang hingga 48.000 kilometer. Jalan yang direncanakan dibangun sejak 1923 silam melalui Konferensi Internasional Kelima Negara-negara Amerika itu menjadi pemegang rekor dunia Guinness kategori jalan berkendara terpanjang.

2. Highway 1, Australia

Di posisi kedua, ada Highway 1 di Australia yang mempunyai panjang total mencapai 14.500 kilometer.

Jalan raya nasional di Australia itu menghubungkan seluruh Negeri Kanguru, kecuali wilayah ibu kota, Canberra. Jalan raya itu secara resmi diperkenalkan pada 1955 melalui sistem penomoran rute nasional.

3. Trans-Siberian Highway

Jalan Raya Trans-Siberia membentang sepanjang 11.000 kilometer dari St. Petersburg ke Vladivostok.

Jalan itu mencakup M10 (St. Petersburg-Moskow), M5 Ural (Moskow-Chelyabinsk), Jalan Raya Baikal, Amru R297 (Chita-Khabarovsk), dan Ussuri A370 (Khabarovsk-Vladivostok).

4. Trans-Canada Highway

Selanjutnya, ada Trans-Kanada yang menghubungkan sembilan dari sepuluh provinsi di Kanada. Jalan yang dikelola pemerintah federal dan pemerintah provinsi itu membentang sepanjang 7.476 kilometer dari Samudra Pasifik ke Samudra Atlantik.

5. Golden Quadrilateral National Highway

Jalan raya terpanjang di dunia berikutnya adalah Golden Quadrilateral National Highway. Jalan yang juga dikenal dengan istilah GQ itu menghubungkan kota metropolitan utama, industri, dan seluruh pusat pertanian di India.

Jalan yang diperkirakan menelan biaya hingga US$ 8 miliar itu memiliki panjang 5.846 kilometer.

6. China National Highway 010

Jalan Raya Nasional Cina 010 membentang dari Tongjiang, Heilongjiang ke Sanya, Hainan. Jalan yang juga disebut sebagai Jalan Tol Tongsan itu membentang sepanjang 5.700 kilometer.

7. US Route 20

US Route 20 merupakan jalan raya di Amerika Serikat yang menghubungkan Pacific Northwest di Samudra Pasifik menuju New England di Samudra Atlantik.

Jalan yang sebelumnya disebut sebagai New England Interstate 05 itu mempunyai panjang 5.415 kilometer.

8. US Route 6

US Route 6 adalah jalan diagonal sepanjang 5.148 kilometer. Jalan raya yang mulai dibangun pada 1926 lalu itu juga populer dengan nama Grand Army of the Republic Highway untuk menghormati para veteran Perang Saudara Amerika Serikat.

9. Interstate-90

Interstate-90 menjadi jalan tol lintas benua terpanjang di Amerika Serikat. Jalan yang membentang sepanjang 4.862,18 kilometer itu menggantikan sejumlah jalan raya tua melalui Undang-Undang Jalan Raya Bantu Federal Tahun 1956.

10. Interstate-80

Di peringkat ke-10, ada Interstate-80 yang masuk dalam daftar jalan raya terpanjang di dunia. Jalan yang selesai dibangun pada 1986 di Salt Lake City itu memiliki panjang total mencapai 4.664,44 kilometer.

MELYNDA DWI PUSPITA

