Terpopuler: Jokowi Tawarkan Investasi IKN ke Apple dan Tony Blair, Erick Thohir Minta BUMN Batasi Pembelian Dolar

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak dibaca adalah tentang tawaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah pihak supaya berinvestasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi telah bertemu sejumlah tokoh untuk menawarkan investasi tersebut. Antara lain CEO Apple Tim Cook, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, dan eks Perdana Menteri Inggris yang juga anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang himbauan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir supaya BUMN membatasi pembelian dolar. Hal itu dilakukan sebagai respons terhadap makin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Kemudian berita tentang Institute for Development of Economics and Development of Economics and Finance atau Indef yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun akibat imbas konflik Iran-Israel. Kepala Center of Digital Economy and SMEs Indef, Eisha Maghfiruha mengatakan Indonesia harus berhati-hati karena kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di bawah 5 persen.

Lalu berita mengenai Operasional Bandar Udara Sam Ratulangi Manado masih ditutup sementara hingga Minggu, 21 April 2024 pukul 12.00 WITA karena erupsi Gunung Ruang. Perpanjangan waktu penutupan sementara Bandara Sam Ratulangi Manado ini berdasarkan hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang.

Berikut rangkuman berita terpopuler Tempo.co:

Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan maraton dengan berbagai pihak, antara lain CEO Apple Tim Cook, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, dan eks Perdana Menteri Inggris yang juga anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair.

Jokowi bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Apple, Timothy Donald Cook, atau yang dikenal dengan Tim Cook, pada Rabu, 17 April 2024, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kunjungan Tim Cook ke Istana Negara ini bertujuan untuk membahas investasi dan regulasi yang akan diterapkan pemerintah terhadap perusahaan teknologi, termasuk Apple. Jokowi meminta Apple untuk berinvestasi di beberapa proyek di Indonesia, tidak hanya sebagai pasar produk Apple tetapi juga sebagai bagian dari rantai pasok global Apple. Presiden juga mendorong Apple untuk berpartisipasi dalam pengembangan smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Kamis, 18 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk investasi dari Uni Emirat Arab (UAE) yang akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute.

Jokowi juga menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi, 18 April 2024. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerja sama dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa poin penting kepada Wang Yi terkait ekonomi dan investasi. Pertama, Jokowi mendorong Cina untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, termasuk moda transportasi.

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons soal penguatan dolar Amerika Serikat. Ia menyebut BUMN perlu segera mengantisipasi dampak penguatan dolar, khususnya bagi BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan memiliki porsi utang luar negeri dalam dolar AS yang besar.

"BUMN seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar melakukan pembelian dollar dengan tepat guna, bijaksana dan sesuai prioritas dalam memenuhi kebutuhannya," kata dia dalam keterangan tertulis pada Jumat, 19 April 2024.

Seperti diketahui, Erick sempat menginstruksikan BUMN tersebut memborong dolar di tengah situasi ini. Kini dia mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dollar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Ia menegaskan jangan sampai BUMN membeli dolar secara berlebihan. Menurut dia, seluruh elemen harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dollar saat ini. Langkah ini juga untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari gejolak geopolitik dan ekonomi global.

Erick mengaku sepakat dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan pemerintah telah memiliki instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor yang ingin ditempatkan di dalam negeri. Selain itu, pemerintah menginginkan impor konsumtif dapat ditahan dulu dalam situasi saat ini.

Konflik Iran-Israel, Ekonomi Indonesia Terancam Turun di Bawah 5 Persen

Institute for Development of Economics and Development of Economics and Finance atau Indef memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun akibat imbas konflik Iran-Israel. Kepala Center of Digital Economy and SMEs Indef, Eisha Maghfiruha mengatakan Indonesia harus berhati-hati karena kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di bawah 5 persen.

"Melihat risiko global yang dihadapi sekarang nampaknya untuk tumbuh di 5 persen itu masih harus bekerja keras, bahkan bisa saja tidak tercapai," kata Eisha dalam diskusi publik Indef secara virtual pada Sabtu, 20 April 2024.

Ihwal inflasi, Eisha mengatakan Indonesia menghadapi tantangan besar soal volatile food karena bencana cuaca El Nino yang mendorong krisis bahan pokok meningkat. Namun, ia menilai inflasi Indonesia masih bisa dikendalikan dan bertahan di 2,61 persen pada 2023.

Eisha menuturkan memang ada kecenderungan peningkatan inflasi di 3,5 persen. Dengan eskalasi konflik yang ada saat ini, menurut dia, akan terjadi juga tekanan terhadap inflasi di Tanah Air. Terutama pada barang-barang impor, lantaran telah terjadi depresiasi rupiah yang menjadi tekanan bagi para importir di Indonesia.

Namun dengan target inflasi dari Bank Indonesia 2,5 persen plus minus 1 persen, ia memperkirakan inflasi masih bisa dikendalikan. Hal ini, menurut dia, juga membutuhkan usaha yang besar dan koordinasi antara stakeholder terkait dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID.

Imbas Erupsi Gunung Ruang, Operasional Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara Hingga Besok

Operasional Bandar Udara Sam Ratulangi Manado masih ditutup sementara hingga Minggu, 21 April 2024 pukul 12.00 WITA karena erupsi Gunung Ruang. Keputusan ini tertuang dalam Notice to AirMen atau Notam Nomor A1021/24/NOTAMRT A1016/24.

Perpanjangan waktu penutupan sementara Bandara Sam Ratulangi Manado ini berdasarkan hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang.

Stakeholder Relation Bandara Sam Ratulangi, Yanti Pramono menyatakan bahwa hingga Sabtu, 20 April 2024 setidaknya ada 40 penerbangan pesawat dengan 5.577 penumpang yang dibatalkan perjalanannya akibat erupsi Gunung Ruang.

"Hari ini masih (ditutup sementara). Untuk saat ini pesawat 40 dan pax 5.557 (dibatalkan)," katanya ketika dihubungi, Sabtu, 20 April 2024.

Sebelumnya Gunung Ruang erupsi pada Kamis, 18 April 2024 dengan ketinggian letusan mencapai 3.725 meter di atas permukaan laut. Akibat erupsi itu, Bandara Sam Ratulangi Manado ditutup sejak 18 April 2024 pukul 08.00 WITA.

Hingga Sabtu, penutupan sementara terus diperpanjang sembari menunggu Notam terbaru dari AirNav dan hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang.

