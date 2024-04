Harga Bawang Merah di Kota Solo Melonjak, Eceran Ada yang Tembus Rp 80 Ribu per Kilogram

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Harga bawang merah dan bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir melonjak. Faktor cuaca buruk diduga menjadi penyebab terbatasnya stok dua komoditas itu di pasaran yang memicu kenaikan harga saat ini.

Berdasarkan survei Tempo di sejumlah pedagang pasar tradisional di Solo, harga bawang saat ini mulai kisaran Rp 65 ribu hingga Rp 70 ribu per kilogram (kg). Untuk harga di tingkat eceran bahkan ada yang menembus Rp 80 ribu per kg.

Salah seorang pedagang di Pasar Legi Solo, Priyanto mengakui adanya kenaikan harga bawang merah dan bawang putih tersebut. Menurutnya, harga kedua komoditas itu mulai merangkak naik bahkan sejak sebelum Hari Lebaran 2024.

"Untuk saat ini bawang merah Brebes sudah Rp 65 ribu per kg. Saat Lebaran kemarin harganya sempat menyentuh Rp 70 ribu per kg. Padahal sebelumnya kisaran harga Rp 47 ribu per kg," ujar Priyanto ketika ditemui di sela-sela aktivitasnya berjualan di Pasar Legi Solo, Sabtu, 20 April 2024.

Adapun untuk harga bawang putih, dia menyebutkan saat ini di kisaran Rp 40 ribu hingga Rp 42 ribu per kg. Harga itu naik pasca Lebaran lalu, dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp 36 ribu hingga Rp 37 ribu per kg.

"Pas puasa kemarin pernah Rp 50 ribu per kg. Sedangkan harga normalnya biasanya Rp 30 ribu per kg," tuturnya.

Sementara menurut pedagang di Pasar Sidodadi (Kleco) Solo, Dhini, harga bawang merah untuk pembelian secara eceran bahkan mencapai Rp 80 ribu per kg. "Untuk pembelian misalnya 1/4 kilo (kg) harganya rata-rata Rp 20 ribu," tuturnya ketika dimintai informasi.

Dhini memperkirakan kenaikan harga dipicu stok bawang merah dan bawang putih yang saat ini terbatas lantaran faktor cuaca buruk yang mempengaruhi panen bawang. Sebagian petani bawang di sejumlah wilayah kemungkinan juga belum panen.

Namun para pedagang itu mengakui untuk stok bawang merah dan bawang putih sendiri sejauh ini masih lancar.

Komoditas lain yang naik harganya adalah cabai. Berdasarkan informasi dari sejumlah pedagang cabai, Sabtu ini, harga cabai merah besar Rp 35 ribu per kg dari semula Rp 30 ribu per kg, cabai merah keriting Rp 32 ribu per kg dari harga semula Rp 30 ribu per kg, dan cabai rawit Rp 32 ribu per kg dari sebelumnya sekitar Rp 28 ribu per kg. Untuk cabai hijau besar turun dari harga semula Rp 24 ribu per kg menjadi Rp 20 ribu per kg sekarang.

Salah seorang pedagang cabai di Pasar Legi, Suwarni mengungkapkan harga cabai beberapa waktu terakhir ini memang cenderung fluktuatif.

"Kalau ini sudah turun dibandingkan saat Lebaran, lebih mahal. Ada yang harganya sampai Rp 40 ribu per kg. Memang setelah Lebaran kemarin harga cabai naik-turun. Tapi sejauh ini pasokan masih lancar. Kalau di saya stok dari Jawa Timur," ungkap Suwarni.

