BCA Buka Lowongan Kerja bagi Fresh Graduate di Bidang IT, Penempatan Jakarta dan Tangerang

TEMPO.CO, Jakarta - Bank BCA membuka lowongan pekerjaan bagi sarjana baru sebagai Development Program IT atau BDP IT. Mereka yang berusia 19 hingga 26 tahun dapat mendaftarkan diri mulai hari ini, Jumat, 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024.

Dikutip dari situs resmi BCA karir, program BDP IT terbuka untuk beberapa formasi, yakni application developer, backend developer, data specialist, database engineer, DevOps Engineer, IT security specialist, IT system infrastructure engineer, mainframe developer, serta network engineer.

Bank yang sudah berdiri sejak 1957 itu memberikan persyaratan untuk calon pendaftarnya. Peserta harus lulus sarjana minimal s1 dengan IPK minimum 3,00. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar dan tertarik di bidang IT.

Pelamar memiliki latar belakang pendidikan jurusan teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, statistik, fisika, matematika, teknik Industri, teknik mesin, atau teknik elektro. Peserta yang pernah bekerja di bidang IT akan mendapat nilai tambah.

Bagi lulusan S1 berusia maksimal 24 tahun dan lulusan S2 maksimal 26 tahun. Pelamar belum status menikah dan bersedia tidak menikah selama 1 tahun masa pendidikan, serta menjalani ikatan dinas setelah pendidikan selama 2 tahun.

Peserta yang lolos akan mendapat pelatihan selama 12 bulan di BCA tentang perbankan dan Informastion Technologies. Mereka akan mendapat beberapa keuntungan selama pelatihan, yakni uang saku bulanan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun.

Setelah dinyatakan lulus mereka bisa menjadi karyawan tetap di Divisi IT BCA dengan penempatan di Tangerang dan Jakarta. Dua kota itu juga menjadi lokasi tes. Ada enam tahapan seleksi yang harus ditempuh. Tes dilakukan secara berurutan mulai dari seleksi administrasi, tes online, tes psikologi, wawancara rekrutmen, wawancara user, dan tes kesehatan.

