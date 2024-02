Harga Kebutuhan Pokok Rabu 28 Februari 2024, Beras, Cabai, hingga Minyak Goreng Naik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan harga sebagian besar bahan kebutuhan pokok masih terus terjadi menjelang masuknya bulan Ramadan 1445 Hijriah. Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian mengatakan, peningkatan harga komoditas pangan mendekati bulan puasa bagi umat Islam itu merupakan siklus tahunan.

“Sebab tingginya permintaan, sedangkan dari sisi suplai relatif tetap,” kata Eliza kepada Tempo, Rabu, 21 Februari 2024.

Harga Bahan Pokok Terkini Versi Bapanas

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu, 28 Februari 2024, harga beras menunjukkan tren peningkatan harga di tingkat pedagang eceran. Harga beras premium mencapai Rp 16.590 per kilogram atau naik Rp 170 (1,04 persen), sedangkan beras medium sebesar Rp 14.440 per kilogram atau bertambah Rp 110 (0,77 persen).

Kemudian, harga cabai merah keriting menyentuh Rp68.610 per kilogram atau naik Rp670 (0,99 persen). Ada pula cabai rawit merah seharga Rp64.990 per kilogram atau naik Rp1.360 (2,14 persen), lalu bawang putih bonggol sebesar Rp39.260 per kilogram atau bertambah Rp400 (1,03 persen), dan bawang merah naik Rp70 (0,20 persen) menjadi Rp34.440 per kilogram.

Dari komoditas protein hewani juga kompak mengalami peningkatan harga, daging sapi murni dijual seharga Rp135.390 per kilogram atau bertambah Rp1.280 (0,95 persen). Daging ayam ras naik Rp530 (1,44 persen) menjadi Rp37.340 per kilogram, sedangkan harga telur ayam ras sebesar Rp30.710 per kilogram atau naik Rp600 (1,99 persen).

Selanjutnya, harga gula konsumsi melonjak Rp70 (0,40 persen), menjadi Rp17.680 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan sederhana dijual dengan harga Rp17.710 per kilogram atau naik Rp120 (0,68 persen), lalu tepung terigu curah sebesar Rp10.750 per kilogram atau bertambah Rp90 (0,84 persen), dan kedelai biji kering (impor) seharga Rp13.330 per kilogram atau naik Rp40 (0,30 persen).

Begitu pula dengan harga tepung terigu kemasan atau non-curah sebesar Rp13.540 per kilogram atau naik Rp30 (0,22 persen). Berikutnya, harga ikan kembung yang berada di kisaran Rp38.850 per kilogram atau naik Rp1.680 (4,52 persen), ikan tongkol sebesar Rp32.990 per kilogram atau bertambah Rp650 (2,01 persen), dan garam halus beryodium sebesar Rp11.770 per kilogram atau naik Rp210 (1,82 persen).

Adapun harga bahan pangan yang mengalami penurunan meliputi minyak goreng curah dan ikan bandeng. Harga minyak goreng curah di tingkat penjual eceran berada di kisaran Rp15.450 per kilogram, atau turun Rp10 (0,06 persen). Selanjutnya harga ikan bandeng Rp33.530 per kilogram atau berkurang Rp700 (2,04 persen).

Harga Bahan Pokok Terkini Pantauan Bank Indonesia

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia (BI) per Rabu, 28 Februari 2024, harga rata-rata bahan pangan di tingkat pasar tradisional justru mengalami penurunan. Sedangkan harga beras kualitas bawah I, beras kualitas bawah II, cabai merah besar, cabai merah keriting, minyak goreng curah, dan telur ayam ras segar melonjak.

Berikut rincian harganya per kilogram:

- Bawang merah ukuran sedang: Rp33.650, turun Rp3.700 (10,03 persen).

- Bawang putih ukuran sedang: Rp38.100, turun Rp2.750 (6,73 persen).

- Beras kualitas bawah I: Rp14.450, naik Rp100 (0,7 persen).

- Beras kualitas bawah II: Rp14.500, naik Rp350 (2,47 persen).

- Beras kualitas medium I: Rp15400, turun Rp200 (1,28 persen).

- Beras kualitas medium II: Rp15.150, turun Rp350 (2,26 persen).

- Beras kualitas super I: Rp16.850, turun Rp100 (0,59 persen).

- Beras kualitas super II: Rp16.300, turun Rp150 (0,91 persen).

- Cabai merah besar: Rp84.950, naik Rp11.250 (15,26 persen).

- Cabai merah keriting: Rp76.350, naik Rp7.400 (10,73 persen).

- Cabai rawit hijau: Rp52.800, turun Rp1.100 (2,04 persen).

- Cabai rawit merah: Rp70.950, turun Rp1.100 (1,53 persen).

- Daging ayam ras segar: Rp37.050, turun Rp200 (0,54 persen).

- Daging sapi kualitas I: Rp129.800, turun Rp8.300 (6,01 persen).

- Daging sapi kualitas II: Rp121.700, turun Rp7.500 (5,8 persen).

- Gula pasir kualitas premium: Rp17.550, turun Rp700 (3,84 persen).

- Gula pasir lokal: Rp17.450, turun Rp150 (0,85 persen).

- Minyak goreng curah: Rp16.350, naik Rp250 (1,55 persen).

- Minyak goreng kemasan bermerek I: Rp20.200, turun Rp550 (2,65 persen).

- Minyak goreng kemasan bermerek II: Rp19.050, turun Rp250 (1,3 persen).

- Telur ayam ras segar: Rp30.200, naik Rp250 (0,83 persen).

MELYNDA DWI PUSPITA

