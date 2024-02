Sosok Dokter Gunawan Rusuldi Berpangkat Kolonel yang Ditegur Mayor Teddy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Teddy, sedang menegur seorang dokter. Usai ditegur Mayor Teddy, sang dokter tampak pasrah hingga kemudian berjalan minggir lalu bersandar di tembok.

Video tersebut viral di media sosial X, salah satunya diunggah oleh akun @kopipait__78. Nampak dalam video, seorang dokter yang mengenakan jas putih berjalan persis di samping Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Melihat itu, Mayor Teddy langsung memegang tangan dokter tersebut dan membisikkan sesuatu seperti sedang menegur.

Tak lama setelah ditegur Mayor Teddy, dokter itu langsung menjaga jarak untuk menjauhi Jokowi. Dokter itu kemudian bersandar ke tembok sambil menengadahkan kepala.

Momen tersebut diduga terjadi saat berlangsung peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. Usai kejadian itu, Mayor Teddy itu langsung dibicarakan oleh para warganet.

“Lama-lama sebel juga liat ajudannya @prabowo. Terlalu over,” tulis @tuti_embeeeeer.

“Ngenes banget dokternya pas nempel tembok, sabar dok. Dunia ini cuma sementara, semuanya bakal jadi mayat,” tulis @mangkuto.

“Ini emg protokoler nya kyk gt apa gmn sih? Dia yg lakuin tp gue yg ngerasa gaenak ama dokter ny,” tulis @ameriken__

Sosok Dokter yang Ditegur Mayor Teddy

Adapun sosok dokter yang ditegur Mayor Teddy itu belakangan terungkap. Ia adalah Kolonel Ckm (Korps Kesehatan Militer) Dokter Gunawan Rusuldi. Dokter Gunawan merupakan dokter spesialis dan pernah berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Artinya, pangkat Dokter Gunawan Rusuldi di atas Teddy.

Dokter Gunawan Rusuldi juga menjabat sejumlah posisi penting. Dikutip dari situs Kementerian Pertahanan diketahui Dokter Gunawan menjabat sebagai Kepala RS Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) sejak Mei 2023.

Lulusan Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Universitas Airlangga tersebut masuk masuk dalam organisasi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Selain itu, dia juga berpraktik di RS YPK Mandiri sebagai Dokter Kandungan Konsultan Onkologi Ginekologi.

Rekam Jejak Mayor Teddy

Teddy merupakan salah satu prajurit terbaik TNI AD. Lulusan akademi militer pada 2011 itu pernah mendapat penghargaan bergengsi dari pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Teddy mengawali karirnya sebagai perwira pertama Korps Baret Merah. Dia pun pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan kini ia bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Prestasi Teddy di antaranya adalah meraih kualifikasi Pasukan Elit US Army Ranger pada 2020. Penghargaan ini diberikan kepada militer angkatan darat terpilih setelah mengikuti sekolah pasukan paling elite di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger ke-75.

Setiap prajurit harus melewati tes selama 5 bulan penuh meliputi kemampuan individual dalam fisik, navigasi darat, Ranger Tactical Test yang diuji dalam tahap RAP Week, serta penilaian Leadership in Patrol, Peer evaluation. Teddy meraih predikat International Honor Graduate di antara 185 perwira siswa (171 perwira Amerika dan 14 perwira asing).

Mayor merupakan pangkat dalam kemiliteran perwira tingkat menengah (golongan IV) paling rendah. Pangkat itu setingkat di atas Kapten dan setingkat di bawah Letnan Kolonel serta biasanya berkedudukan sebagai komandan.

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2019, gaji pokok seorang Mayor berkisar Rp 3.000.100 hingga Rp 4.930.100 per bulan (Rp 3 juta hingga Rp 4,93 juta per bulan. Perbedaan gaji tersebut ditentukan oleh masa kerja golongan 0-32 tahun atau dikenal dengan istilah MKG, seperti halnya yang berlaku pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

RIZKY DEWI AYU | LAILI IRA

