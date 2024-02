Usai Pilpres Harga Pangan Kompak Naik, Beras Premium Tembus Rp 23 Ribu per Kilogram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga komoditas bahan pangan semua mengalami kenaikan dua hari setelah pemilihan umum (Pemilu). Hari ini, Jumat, 16 Februari 2024 harga pangan yang naik adalah beras premium, beras medium, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng kemasan, dan tepung terigu.

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya. Beras premium mengalami kenaikan 1,26 persen yaitu menjadi Rp 16.100 per kilogram. Sementara, beras medium mengalami kenaikan 0,14 persen yaitu menjadi Rp 13.970 per kilogram. Harga beras premium tertinggi berada di Provinsi Papua Pegunungan yaitu sebesar Rp 23.420 per kilogram.

Harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya. Cabai merah keriting naik 5,55 persen menjadi Rp 59.120 per kilogram dan cabai rawit merah naik 6,18 persen menjadi Rp 54.460 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah naik 1,73 persen menjadi Rp 33.490 per kilogram, sedangkan bawang putih naik 1,33 persen menjadi Rp 38.760.

Begitu pula dengan harga daging sapi murni dan daging ayam ras. Daging sapi murni naik 0,03 persen menjadi Rp 134.060 per kilogram dan daging ayam ras naik 1,71 persen menjadi Rp 36.900. Telur ayam juga naik 1,54 persen menjadi Rp 29.100.

Selain itu, minyak goreng kemasan sederhana dan tepung terigu, keduanya turut mengalami kenaikan harga. Minyak goreng kemasan sederhana naik 0,63 persen menjadi Rp 17.510 per kilogram, dan tepung terigu (curah) naik 0,76 persen menjadi Rp 10.640 per kilogram.

Adapun, harga gula konsumsi masih di atas HET pemerintah yaitu Rp 17.540 per kilogram atau naik sebesar 0,11 persen dari pekan sebelumnya. Jagung peternak juga mengalami kenaikan sebesar 2,92 persen menjadi Rp 8.810 per kilogram.

Sementara, harga ikan semuanya juga mengalami kenaikan. Ikan kembung naik 3,69 persen menjadi Rp 38.450 per kilogram, ikan tongkol naik 1,31 persen menjadi Rp 32.560, dan ikan bandeng naik 0,12 persen menjadi Rp 33.680.

