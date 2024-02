Terkini Bisnis: Info Awal Dugaan Korupsi Pesawat Mirage Prabowo dari Qatar, Tukin Pegawai Bawaslu Tertinggi Capai Rp29 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 13 Februari 2024 dimulai dengan awal mula munculnya kabar dugaan korupsi pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar yang menyebutkan nama Prabowo Subianto.

Kemudian informasi mengenai Badan usaha milik negara PT Taspen (Persero) mengumumkan rapel gaji pensiunan PNS, TNI, dan Polri cair mulai hari ini.

Selain itu berita tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan tunjangan kinerja alias tukin para pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang Pemilu 2024. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Uni Eropa Turun Tangan, Begini Awal Mula Munculnya Kabar Dugaan Korupsi Pesawat Mirage Prabowo dari Qatar

Beredar kabar yang menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus calon presiden nomor urut 2 diduga terlibat korupsi pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Bahkan, Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut tengah menyelidiki kasus tersebut.

Informasi itu pertama kali muncul dari media asing bernama Meta Nex yang memuat artikel berjudul "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" pada Jumat, 9 Februari 2024. Dalam artikel disebutkan Prabowo tengah diselidiki oleh The Group of States Against Corruption (Greco) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa karena diduga menerima sejumlah uang dari pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar.

Artikel itu juga mengungkapkan adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$ 792 juta atau setara sekitar Rp 12,4 triliun, atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet. Pesawat bekas tersebut dibeli dan dijadwalkan akan tiba pada tahun 2025.

