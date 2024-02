Beras Mahal dan Langka, Pedagang Pasar Minta Pemerintah Sinkronisasi Data Produksi dan Stok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyoroti kenaikan harga beras dan kelangkaan beras premium di sejumlah ritel modern. Reynaldi menyebut, kenaikan dan kelangkaan ini terjadi karena pemerintah tak serius menggenjot produktivitas beras.

Berdasarkan laporan dari pedagang pasar, kata Reynaldi, harga beras medium sudah mencapai Rp 13.500 per kilogram. Sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kilogram. HET beras medium di wilayah Jawa, Sumatera Selatan dan Lampung sebesar Rp 10.900 per kilogram dan Rp 13.900 untuk beras premium.

"Harga beras kini semakin tak jelas. Harga beras tak kunjung menyentuh (jauh di atas) harga eceran tertinggi atau HET," kata Reynaldi dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin, 12 Februari 2024.

Reynaldi menilai, pemerintah tidak serius dalam pengelolaan beras sejak musim tanam 2022. Hal ini mengakibatkan data produktivitas beras simpang siur.

IKAPPI mendorong agar pemerintah melakukan sinkronisasi data beras, khususnya data beras yang disebarkan di masyarakat, digunakan untuk bansos, dan dijual ke pedagang pasar. Menurut dia, sinkronisasi data penting agar harga beras di pasar tidak tinggi dan kelangkaan dapat diatasi.

Baca Juga: Erick Thohir Jamin Stok Beras Cukup untuk Ramadan hingga Idul Fitri

IKAPPI memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dengan lonjakan beras dan kelangkaan di pasar tradisional.

"Ini penting karena ini momen politik, musim Pemilu, sehingga banyak beras yang diambil keluar dari pasar tradisional atau produsen besar. Ini yang harus dijaga oleh pemerintah ke depan," ucap dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey sebelumnya menyebut kelangkaan beras premium dipicu oleh masa panen yang belum terjadi. Panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024. Secara bersamaan, kata Roy, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar) yang didistribusikan Bulog di bawah HET beras reguler juga tidak ada di pasar.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengklaim peredaran beras SPHP akan kembali normal di sejumlah ritel modern mulai hari ini, Senin, 12 Februari 2024. Menurut Bayu, hilangnya beras SPHP di pasaran bukan karena stok menipis namun karena peritel yang terlambat mengisi ulang beras di rak mereka.

YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan Editor: Erick Thohir soal Politisasi Bansos: Program Lama, Kenapa Diributkan Sekarang?