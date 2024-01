Usai Resmikan Pasar Rakyat Cepu Induk Blora, Zulhas Klaim Harga Bahan Pokok Stabil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meresmikan Pasar Rakyat Cepu Induk, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pasar tersebut diresmikan setelah melalui proses pembangunan mulai 1 September hingga 29 Desember 2023.

Usai meresmikan pasar tersebut, Zulhas mengecek harga kebutuhan pokok. "Hasil pantauan menunjukkan harga bahan pokok relatif stabil," kata dia dalam keterangannya Minggu malam, 21 Januari 2024.

Ia mencatat harga beras premium sebesar Rp 13.500 per kilogram, sedangkan harga beras medium Rp14.500 per kilogram. Lalu harga telur ayam tercatat sebesar Rp 24.500 per kilogram, daging sapi Rp 125.000 per kiloogram, dan daging ayam Rp 35.000 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai merah keriting tercatat Rp47.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp 50.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 25.000 per kilogram. Serta bawang merah tercatat seharga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp 19.900 per liter, minyak goreng bersubsidi Minyakita Rp 14.000 per liter, dan minyak goreng curah Rp14.500 per liter.

Zulhas mengatakan Pasar Rakyat Cepu Induk ini dapat menampung 600 pedagang, dengan jumlah kios 107 kios, los baru sebanyak 2 unit, dan disetiap unit los menampung 256 titik. Adapun komoditas yang dijual diantaranya barang kebutuhan pokok, sayuran, jajanan pasar, pakaian, sepatu, tas, dan peralatan rumah tangga.

“Mudah-mudahan Pasar Rakyat Cepu Induk memberikan manfaat, dipergunakan dengan baik, dan nanti

insyaallah yang induk akan dibangun pada tahun ini,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan menyatakan rancangan Pasar Rakyat Cepu Induk berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat. Standar tersebut, kata Zulhas, menekankan pada aspek kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung sehingga akan meningkatkan

transaksi perdagangan.

Pembangunan Pasar Cepu Induk direvitalisasi menggunakan anggaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 3 miliar melalui penugasan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2023.

Zulhas berpesan agar pasar rakyat yang sudah dibangun dapat dikelola dan dipelihara dengan baik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian, khususnya masyarakat Cepu. Dia berujar pemerintah pun akan mengutamakan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok

yang terjangkau.

