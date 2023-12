Terpopuler: Hampir 400 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek, Lion Air Buka Rute Baru dari Surabaya ke 5 Kota

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 27 Desember 2023 dimulai dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 386.152 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada Hari Raya Natal 2023, yang jatuh pada periode Senin dan Selasa, yakni 25 dan 26 Desember 2023.

Disusul. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bakal menindak tegas pelaku tindak pidana perbankan, salah satunya mantan Direktur Utama PT Bank Perekonomian Rakyat Cita Makmur Lestari, Tangerang alias BPR Citama.

Berikutnya, ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengeritik rencana Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang akan membentuk badan penerimaan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dan penerimaan pajak.

Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut masih terus melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online.

Terakhir, maskapai penerbangan Lion Air memberikan kemudahan dengan penerbangan langsung dari Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur (SUB) menuju 5 kota tujuan, yaitu Pekanbaru, Padang, Kendari, Ambon dan Ternate. Penerbangan langsung dari Surabaya ke lima kota tersebut dimulai Januari 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

