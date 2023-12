Switch Over ke-7 Dilakukan Hari Ini, Berikut Perubahan Nomor Jalur dan Peron Commuter Line Stasiun Manggarai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan Switch Over (SO) ke-7 di Stasiun Manggarai hari ini, Sabtu, 16 Desember 2023. Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal menyebut SO ke-7 menjadi bagian dari pengembangan stasiun sentral tersebut.

"Pada pelaksanaan SO ke-7, pelayanan penumpang pada Stasiun Manggarai akan mengalami penyesuaian kembali, khususnya bagi penumpang Commuter Line Cikarang," kata Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Switch over hari ini merupakan tahap 2 dalam SO ke-7 Stasiun Manggarai. Tahap 1 SO-7 sudah dilakukan pada 9 Desember lalu.

Pada Tahap 1, SO ke-7 Stasiun Manggarai dilakukan dengan pengoperasian bangunan baru dan gedung wing kiri pada sisi timur stasiun. Dengan dioperasikannya bangunan baru ini, akses pintu keluar masuk pengguna dari sisi timur stasiun dialihkan seluruhnya melalui bangunan ini. Akses keluar masuk pengguna ini juga sudah tersambung dengan koridor menuju layanan transportasi umum lainnya.

“Setelah dilakukan pemindahan akses keluar masuk pengguna ini, pengguna tidak lagi akan melintas pada jalur kereta aktif sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna,” tutur Risal.

Sementara untuk SO ke-7 Stasiun Manggarai tahap 2, Risal mengatakan, akan dilakukan dengan pengaktifan jalur 1 dan 2 baru beserta peronnya. Dengan pengaktifan jalur baru tersebut penomoran seluruh jalur di Stasiun Manggarai akan mengalami perubahan.

