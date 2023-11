CIMB Niaga Torehkan Prestasi Juara Umum ARA 2022

Iklan

INFO NASIONAL - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) berhasil meraih Juara Umum Annual Report Award (ARA) 2022. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas kepada Direktur Compliance, Corporate Affairs dan Legal CIMB Niaga Fransiska Oei di Jakarta, Senin, 27 November 2023 lalu. Turut hadir dalam acara ini Direktur Strategy, Finance, dan SPAPM CIMB Niaga Lee Kai Kwong, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Ketua Panitia Pengarah ARA 2022 Prof. Dr. Mardiasmo, Ketua Panitia Pelaksana ARA 2022 Sigit Pramono, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, serta perwakilan dari OJK, Kementerian Keuangan, dan BUMN.

“Terima kasih atas kepercayaan serta penghargaan Juara Umum ARA 2022 yang diberikan kepada CIMB Niaga. Ini merupakan pencapaian baru kami, setelah sebelumnya berturut-turut mendapatkan Juara I untuk kategori Private Keuangan Listed pada ARA 2018 dan 2016. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh nasabah dan karyawan atas kesetiaan dan dedikasinya mendukung CIMB Niaga. Diraihnya apresiasi ini menjadi bukti bahwa CIMB Niaga selalu menjadi yang terdepan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan sustainability,” kata Fransiska di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Baca Juga: Direktur Pegadaian Sabet CFO Award 2023

Fransiska menjelaskan, Annual Report Award 2022 kali ini mengangkat tema “Integrated Mindset Toward Sustainability For Long-Term Value Creation”. Hal ini sejalan dengan strategi CIMB Niaga yang sejak 2019 telah mengimplementasikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip sustainability ke dalam kegiatan usaha. Pada 2022, CIMB Niaga berfokus pada peluncuran produk dan melakukan berbagai inisiatif yang mendukung komitmen Net Zero Green House Gas Emissions Scope 1 dan 2 tahun 2030, serta Net Zero Green House Gas Emissions Scope 1, 2 and 3 tahun 2050.

Seperti diketahui, Penghargaan ARA 2022 diselenggarakan berkat kerja sama dari tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi, serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penghargaan yang diselenggarakan untuk ke-18 kalinya ini bertujuan mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia dengan memperkuat transparansi informasi. Di samping itu, ARA juga menjadi ajang untuk mengevaluasi praktik tata kelola dengan meninjau laporan tahunan perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada semua peserta. ARA 2022 diikuti oleh 163 peserta dan berhasil menetapkan 22 pemenang termasuk CIMB Niaga yang meraih Juara Umum dengan skor tertinggi.

“Kami sangat bangga dengan penghargaan Juara Umum ARA 2022 ini. Penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk berusaha lebih baik lagi dan terus berkontribusi untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kami berharap, pencapaian ini juga dapat menjadi penyemangat bagi perusahaan-perusahaan lain, agar dapat bersama-sama mengimplementasikan tata kelola yang baik,” ujar Fransiska.(*)