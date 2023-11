Tak Kunjung Turun, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 100 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai terus melambung tinggi di pasaran. Melansir dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia, data mencatat harga mayoritas jenis cabai melonjak.

Per hari ini, Minggu, 19 November 2023, harga cabai rawit merah tertinggi ada di Pasar Tual, Maluku yakni mencapai Rp 118.750 per kilogram. Sementara di DKI Jakarta, harga cabai rawit merah adalah sebesar Rp 100.000 per kilogram.

Sementara harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional per hari ini sebesar Rp 79.400 per kilogram. Angka ini naik 1,66 persen atau sebesar Rp 1.300 dibandingkan pekan sebelumnya.

Harga jenis cabai lainnya pun masih merangkak naik. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah besar. Harga cabai merah besar secara nasional naik 4,87 persen menjadi Rp 61.400 per kilogram. Kemudian disusul harga cabai rawit hijau yang naik 2,13 persen atau Rp 1.300 menjadi Rp 62.200 per kilogram.

Selain itu, berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rata-rata harga cabai rawit merah di Indonesia mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah tertinggi ada di Bangka Belitung senilai Rp 100.370 per kg, kemudian terendah di Nusa Tenggara Timur Rp 49.010 per kg.

Harga rata-rata cabai rawit merah di pasar tradisional Indonesia terpantau naik Rp 1.400 menjadi Rp 62.740. Harga cabai merah keriting tertinggi ada di Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp 85.600 per kg, kemudian terendah di Provinsi Papua Barat Rp 44.930 per kg.