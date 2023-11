Gelar Wealth Xpo di Solo, CIMB Niaga: Minat Investasi Tinggi Perlu Diimbangi Pemahaman Literasi

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Kota Solo merupakan salah satu kota yang dinilai berpotensi sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif. Hal itu membuat kota yang menjadi salah satu barometer peningkatan ekonomi dan sosial di Indonesia ini memiliki banyak peluang investasi dan portofolio nasabah.

Hal itu mengemuka dalam acara pembukaan Wealth Xpo yang diselenggarakan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Kamis, 16 November 2023. Sebelum di Solo, event itu sebelumnya juga digelar di Jakarta, Bali, Batam, dan Pontianak.

"Tren investasi Tanah Air kini semakin inklusif guna menjaga dan mengembangkan kekayaan melalui berbagai instrumen keuangan," ungkap Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga, Budiman Tanjung kepada wartawan di Hotel Alila Solo.

Budiman mengatakan minat masyarakat yang tinggi untuk berinvestasi juga perlu diimbangi dengan pemahaman literasi yang baik. Menangkap peluang itu, CIMB Niaga terus meningkatkan layanan wealth management, termasuk mengadakan Wealth Xpo sebagai wadah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah tentang perekonomian dan tren wealth management terkini.

“Di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik, kehadiran Wealth Xpo diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk-produk investasi dan proteksi yang relevan untuk mengembangkan kekayaan secara komprehensif dan berkelanjutan" katanya.

Melalui Wealth Xpo, ia mengatakan CIMB Niaga menawarkan solusi pengelolaan kekayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan produk investasi dan proteksi yang tersedia. Event itu menghadirkan beragam narasumber yang kompeten di bidangnya melalui insightful wealth session yang terdiri dari dua sesi talkshow yaitu “Wealth Practice” dan “Wealth Roundtable”.

Dimulai dengan sesi “Wealth Practice” yang membahas Preserve Your Wealth For Legacy persembahan AIA, dan dilanjutkan sesi bertema Legacy Planning: You Need More Than A Will yang dipersembahkan Sun Life.

"Pada kedua sesi ini, para peserta mendapatkan manfaat berupa wawasan, pengalaman, serta strategi dari para pakar dan praktisi tentang solusi perencanaan finansial. Kedua sesi tersebut dapat diikuti oleh nasabah dan masyarakat yang telah terdaftar," tuturnya.

Selanjutnya, pada sesi “Wealth Roundtable” para pembicara mengupas tema The Resilience of Indonesia's Economy in 2024 dari berbagai perspektif. Narasumber yang hadir yaitu Senior Economist dan Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Brodjonegoro dan Chief Economist & Investment Strategist Manulife Asset Management Katarina Setiawan.

"Untuk menghangatkan suasana, pada kesempatan ini, nasabah juga bisa menikmati entertainment dari Diva Indonesia, Kris Dayanti," ucap dia.

Selain sesi talkshow, CIMB Niaga juga menyediakan Wealth Consultation di booth CIMB Niaga dan partner yang berpartisipasi seperti Sun Life, AIA, SOMPO, Manulife Asset Management, Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Principal Asset Management Indonesia, Trimegah Asset Management, dan Mandiri Investasi.

Nasabah dan masyarakat dapat berkonsultasi untuk mengoptimalkan kekayaan dengan solusi Wealth Growth Practices serta melalui produk-produk yang relevan, sehingga diharapkan dapat mendukung rencana dan tujuan keuangan masa depan.

"CIMB Niaga juga mengajak masyarakat yang ingin mengembangkan kekayaan untuk bergabung dalam layanan CIMB Preferred dan CIMB Private Banking," imbuhnya.

Ia menyatakan layanan itu memberikan banyak keuntungan untuk nasabah dan keluarga sesuai dengan tagline yang diusung More Value, Better Experience and Easier. Nasabah akan mendapatkan nilai lebih besar dari sekadar bertransaksi, pengalaman tak terlupakan di setiap perencanaan keuangan, hingga kemudahan dan kenyamanan untuk kebutuhan perbankan.

"Adapun nilai lebih (More Value) bisa diperoleh nasabah di antaranya kemudahan dan keuntungan bebas biaya dari Kartu Debit dan Kartu Kredit serta special rate untuk berbagai produk Tabungan, Deposito, Reksa Dana, dan Obligasi," katanya.

Sementara dari sisi Better Experience, ia mengatakan ada beragam fasilitas dapat dinikmati nasabah CIMB Preferred dan CIMB Private Banking sehingga memberikan pengalaman tak terlupakan, seperti fasilitas Safe Deposit Box tanpa biaya untuk semua ukuran, Airport Pick up dan Airport Concierge Service di Indonesia dan akses ke Plaza Premium Lounge di Singapura dan Malaysia.

Nasabah CIMB Preferred dan CIMB Private Banking juga mendapat banyak kemudahan (Easier) untuk menunjang aktivitas perbankan. Di antaranya layanan OCTO Mobile dan OCTO Clicks untuk beragam aktivitas keuangan, termasuk limit transfer antarbank hingga Rp 2 miliar.

“Kami berharap insight yang diperoleh dari Wealth Xpo ini dapat semakin memperkuat fondasi dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai kesuksesan di tahun ini dan ke depan. Kami selalu berupaya memberikan layanan dan fasilitas istimewa untuk nasabah CIMB Preferred dan CIMB Private Banking yang diharapkan dapat memberikan nilai lebih, pengalaman tak terlupakan, dan kemudahan dalam aktivitas perbankan untuk nasabah dan keluarga,” ujar Budiman.

