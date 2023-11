Promo KFC dan McDonald's Indonesia Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua restoran cepat saji asal Amerika Serikat, KFC Indonesia dan McDonald’s Indonesia menghadirkan beragam promo potongan harga alias diskon selama November 2023. Pada promo kali ini, ada produk minuman yang dijual mulai Rp 5 ribuan.

Promo KFC Indonesia Terbaru

Melansir akun Instagram @kfcindonesia, berikut ada beberapa promo harga diskon produk-produk KFC Indonesia dan ketentuannya.

Tin Bucket beli 9 ayam gratis 2 ayam

- Beli Tin Bucket seharga Rp 49.550 di gerai KFC terdekat dan dapatkan 1 kartu kode QR.

- Beli 9 potong ayam seharga Rp 152.273 dan pindai kode QR.

- Dapatkan notifikasi hadiah dan kode unik untuk mendapatkan gratis 2 potong ayam melalui pesan WhatsApp (WA).

- Kasir memindai atau memasukkan kode unik yang didapatkan dari pelanggan di WA agar bisa memberikan 2 potong ayam secara gratis.

- Promo berlaku pada 1 Oktober 2023 sampai 30 September 2024.

- Tersedia untuk makan di tempat (dine in), bawa pulang (take away), dan drive thru.

- Tin Bucket tidak tersedia di KFC Bandara, KFC Kemayoran, dan KFC Otista.

- Pembelian take away dikenakan biaya tambahan.

- Harga belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.

Jagoan Puas Rp 27.273

- Menu 1: 1 ayam (crispy/original), 1 nasi, dan 1 air mineral.

- Menu 2: 1 Crispy Burger, 1 Chicken Ball, dan 1 air mineral.

- Berlaku di seluruh gerai KFC Indonesia, kecuali bandara.

- Berlaku untuk pembelian dine in, take away, drive thru, dan aplikasi KFCku.

- Harga belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.

Double Down Kimchi diskon 50 persen

- Berlaku di seluruh gerai KFC Indonesia, kecuali KFC Box dan bandara.

- Berlaku mulai 1 November 2023.

- Untuk pembelian kasir, promo diskon 50 persen Double Down Kimchi berlaku setelah pembelian Super Besar New.

- Diskon bisa langsung dinikmati untuk pembelian di mesin atau mitra online.

- Promo KFC Indonesia untuk pembelian take away akan dikenakan biaya tambahan.

- Harga belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.

Jagoan Hemat Rp 40.909

- 2 ayam (1 potongan besar + 1 drumstick), 2 nasi, dan air mineral.

- Berlaku di semua gerai, kecuali KFC bandara.

- Berlaku untuk pembelian dine in, take away, drive thru, dan aplikasi KFCku.

- Harga bisa berbeda di setiap gerai.

Kombo Double Down Kimchi

- Double Down Kimchi dan Jeju Summer Float seharga Rp 51.818.

- Mulai tersedia di seluruh gerai KFC pada 1 Oktober 2023.

- Tidak tersedia di KFC Box.

- Untuk pembelian take away akan dikenakan biaya tambahan.

- Harga belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.

Super Komplit mulai Rp 40 ribuan

- Menu 1:1 Crispy Burger, 1 Half Winger, 1 French Fries (regular), dan 1 Coca-cola (regular) seharga Rp 46.819.

- Menu 2:1 ayam (crispy/original), 1 nasi, 1 Cream Soup, dan 1 Mocha Float seharga Rp 41.819.

- Menu 3:1 ayam (crispy/original), 1 nasi, 1 porsi Chicken Strips, dan 1 Mocha Float seharga Rp 46.364.

- Menu 4:1 ayam (crispy/original), 1 nasi, 1 Colonel Burger, dan 1 Mocha Float seharga Rp 54.546.

- Promo KFC Indonesia berlaku mulai 5 Oktober 2023.

- Berlaku di seluruh gerai KFC Indonesia, kecuali bandara.

- Berlaku untuk pembelian dine in, take away, drive thru, dan melalui mitra online.

- Harga belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.

Promo McDonald’s Indonesia Terbaru

Dikutip dari akun Instagram @mcdonaldsid, berikut beberapa diskon produk McDonald’s Indonesia yang berlaku pada November 2023.

Promo seharga Rp 59.091

- 3 ayam (Crispy/Spicy), 3 regular nasi, dan 3 regular Fruit Tea Lemon.

- Berlaku 8-13 November 2023.

- Berlaku untuk pembelian di gerai McDonald’s Indonesia, McDelivery, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood.

- Dapat double point MyM Rewards untuk transaksi dine in, take away, drive thru, dan McDelivery.

- Harga belum termasuk pajak.

Ice Cream Cone seharga Rp 5.000

- Untuk rasa Twist, Cokelat, atau Vanilla.

- Berlaku 9-13 November 2023.

- Berlaku untuk pembelian dine in, take away, dan drive thru.

- Harga promo McDonald’s Indonesia belum termasuk pajak.

MELYNDA DWI PUSPITA

