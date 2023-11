Terkini: Jokowi Promosikan IKN ke Investor dan CEO, Menkominfo Budi Arie Pastikan Tak Ada Uang Judi Online ke Parpol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 2 November 2023 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang para pengusaha, investor, dan CEO (chief executive officer) untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Ia bahkan mempromosikan harga tanah di ibu kota baru tersebut yang terbilang jauh lebih murah ketimbang di daerah lainnya.

Disusul, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan secara rinci rancangan gedung perkantoran bank sentral di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara . Ia menyebutkan, desain gedung tersebut mencerminkan peran, filosofi, dan nilai strategis BI serta memperhatikan aspek harmony in unity yang mencakup unsur iconic and futuristic, smart and green building.

Berikutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan melanjutkan megaproyek lumbung pangan atau food estate. Amran mengatakan jajarannya akan turun memeriksa seluruh food estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengklaim tidak ada dana judi online yang mengalir ke partai politik atau parpol. Ia juga mengatakan sudah ada ratusan ribu akun judi online yang sudah ditutup kementeriannya.

Terakhir, Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Joni Martinus menanggapi kabar mengenai proyek Kereta Cepat Whoosh yang berlanjut ke Surabaya. Indonesia kembali menggandeng Cina untuk melanjutkan proyek kereta cepat itu, bahkan kini sudah masuk tahap melakukan studi bersama.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

