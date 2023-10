Harga Beras, Telur, hingga Minyak Goreng Kompak Naik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga komoditas bahan pangan mayoritas mengalami kenaikan per hari ini, Minggu, 29 Oktober 2023. Adapun pangan yang harganya melonjak naik, di antaranya adalah beras medium, bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, telur ayam ras, tepung terigu, hingga minyak goreng.

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras medium mengalami lonjakan 0,15 persen menjadi Rp 13.210 per kilogram jika dibandingkan dengan harga pekan lalu, Minggu, 22 Oktober 2023. Sementara beras premium stagnan di angka Rp 14.980 per kilogram.

Kemudian, cabai merah keriting juga mengalami kenaikan 3,13 persen menjadi Rp 48.380 per kilogram dan cabai rawit merah naik 2,47 persen menjadi Rp 63.350 per kilogram.

Adapun harga daging sapi murni turun hingga 0,07 persen menjadi Rp 134.390 per kilogram, sementara daging ayam ras turun 0,09 persen menjadi Rp 34.700 per kg. Begitu pula dengan telur ayam ras, per hari ini harga telur naik 0,47 persen menjadi Rp 27.640 per kilogram.

Begitu pula dengan minyak goreng, dan tepung terigu, keduanya turut mengalami kenaikan harga. Minyak goreng (kemasan sederhana) naik 0,12 persen menjadi Rp 17.330 per liter, dan tepung terigu kemasan (curah) naik 0,28 persen menjadi Rp 10.900 per kilogram.

Bawang merah dan bawang putih bonggol juga mengalami kenaikan, yakni naik 0,79 persen menjadi Rp 23.060 per kilogram untuk bawang merah dan naik 0,19 persen menjadi Rp 36.350 per kilogram untuk bawang putih bonggol.

Adapun harga ikan juga mengalami kenaikan. Berdasarkan data Bapanas, ikan tongkol naik 0,29 persen menjadi Rp 34.040 per kilogram dan ikan bandeng naik 2,65 persen menjadi Rp 34.430 per kilogram.

