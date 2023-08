BTN Raih Best Savings Bank in Indonesia 2023

Iklan

INFO BISNIS – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meraih penghargaan internasional sebagai Best Savings Bank in Indonesia 2023 dari Global Brands Magazine, majalah yang berbasis di London, Inggris. Adapun, predikat Best Savings Bank in Indonesia tersebut diberikan atas upaya Bank BTN terus mengawal misi sebagai bank tabungan yang diamanatkan Pemerintah Indonesia.

"Hakikat kami sebagai bank tabungan bukan sekadar menjadi tempat menyimpan uang, tetapi menjadi wadah masyarakat untuk mengumpulkan uang demi mimpi masa depan mereka, salah satunya memiliki rumah sendiri. Penghargaan ini menjadi pembangkit semangat kami untuk terus menjalankan misi tersebut, demi masa depan masyarakat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera," kata Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Senin 31 Juli 2023.

Penghargaan ini membuktikan keberhasilan transformasi Bank BTN menjadi bank tabungan modern yang telah dilakukan sejak tahun 2019 lalu. “Hasilnya saat ini perolehan dana murah Bank BTN terus mengalami kenaikan,” kata Nixon.

Sejak awal kelahiran Bank BTN, kata dia, ada misi besar yang dibawa perseroan. Bank BTN, lanjutnya, membawa misi dari Pemerintah untuk mengajarkan masyarakat Indonesia menabung demi masa depan.

Nixon menegaskan, Hingga semester I/2023 Bank BTN berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp313,26 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau (current account and savings account/CASA) mencapai Rp170,22 triliun atau naik sekitar 24 persen dibandingkan akhir Juni 2022 sebesar Rp137,45 triliun.

Sejarah panjang Bank BTN mengemban tugas sebagai bank tabungan berawal dari Postspaarbank, bank tabungan milik Pemerintah Belanda di zaman kolonial. Kemudian, Postspaarbank berganti nama menjadi Tyokin Kyoku di masa penjajahan Jepang. Lalu, ketika masa kemerdekaan, bank ini berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos dan bersalin nama lagi ke Bank Tabungan Negara (BTN).

Saat menjadi Bank BTN, hakikat bank tabungan tetap melekat dan Pemerintah Indonesia memberikan tugas untuk menjadi wadah masyarakat Indonesia dalam menabung untuk memiliki rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sembari menjalankan tugas tersebut, Bank BTN juga terus berinovasi sehingga masyarakat tidak hanya dapat menikmati layanan KPR tapi juga fitur perbankan lainnya.

"Penghargaan ini juga menjadi pengingat bagi Bank BTN untuk terus berinovasi dalam mengemban hakikatnya sebagai bank tabungan. Sehingga, para nasabah Bank BTN, dapat menabung untuk mencapai impian masa depan mereka, baik memiliki rumah sendiri, maupun mimpi-mimpi lainnya, karena Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini," ujar Nixon.

Ada berbagai layanan yang telah dikembangkan Bank BTN seperti New BTN Mobile, BTN Solusi, Tabungan Bisnis, hingga PLUS by BTN Prioritas. Pada akhir tahun 2023, emiten bersandi saham BBTN ini membidik perolehan CASA sekitar Rp200 triliun atau menempati porsi 53 persen dari total simpanan di Bank BTN. (*)