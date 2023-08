Terkini: Viral Aksi Basuki Hadimuljono Cek Baju Erick Thohir, Luhut Tanggapi Pernyataan Jokowi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 18 Agustus 2023 dimulai dari aksi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono iseng mengecek baju Menteri BUMN Erick Thohir saat Upacara Peringatan HUT RI ke-78 di Istana Negara, Kamis kemarin, 17 Agustus 2023, viral di media sosial. Erick Thohir menanggapi aksi pria yang akrab disapa Pak Bas itu secara guyon.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023 pukul 16.00-18.00 WIB.

Berikutnya, harga emas Antam stagnan di level Rp 1.060.000 per gram dalam perdagangan hari ini, Jumat, 18 Agustus 2023. Tidak ada perubahan harga dibanding perdagangan Kamis kemarin.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal kepercayaan internasional (international trust) pada Indonesia.

Terakhir, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memprediksi pertumbuhan pendapatan per kapita mencapai Rp 153 juta pada 2033. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutnya sulit tercapai.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

