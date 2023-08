IHSG Sesi I Melemah di Level 6.871,0, Sektor Industri Turun Paling Dalam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah di sesi pertama hari ini dan menutup sesi di level 6.871,0 atau turun 0,32 persen. Pelemahan ini terjadi di tengah menguatnya bursa Amerika Serikat (AS). Bursa AS kembali menguat pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Dow Jones naik 0.18 persen, S&P 500 naik 0.03 persen dan Nasdaq naik 0.12 persen. "Pasar AS mendapat dorongan dari menguatnya saham Disney yang baru saja mengumumkan rencana kenaikan harga langganan Disney+," kata Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis pada Jumat, 11 Agustus 2023.

Ditambah faktor rilisnya data inflasi bulan Juli yang lebih rendah dari perkiraan dinilai semakin menaikkan harapan investor, bahwa Fed akan menahan suku bunga acuannya di level saat ini hingga akhir tahun.

Sementara itu, bursa Asia cenderung melemah. Per akhir sesi pertama hari ini, Hang Seng melemah 0.62 persen. Begitu juga Shanghai melemah 1.19 persen, dan STI turun 1.21 persen, dan Kospi turun 0,04 persen.

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 226 saham menguat, sementara 307 melemah, dan 239 stagnan. Adapun nilai transaksinya mencapai Rp3,7 triliun, dengan frekuensi trading sebanyak 529.158 kali dan volume trading sebanyak 82,7 juta lot.

Saham emiten konsultan keamanan IT pendatang baru di bursa, PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 20,127 kali, disusul GOTO sebanyak 18.501 kali, dan WIFI 15.916 kali.

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Volumenya mencapai 18,2 juta lot, disusul VKTR 2,6 juta lot, dan NATO 2,4 juta lot.

Indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi pertama hari ini naik 0,57 persen. Disusul indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) menguat 0,44 persen, dan indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) naik 0.07 persen.

Sementara itu, indeks sektor industri (IDXINDUST) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini turun 0,7 persen. Disusul indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) turun 0,64 persen, dan indeks sektor energi (IDXENERGY) turun 0.43 persen.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini berdasarkan persentase kenaikan antara lain:

SKLT (naik 25 persen ke Rp2.900 per saham)

IKBI (naik 24.4 persen ke Rp840 per saham)

PEGE (naik 19,4 persen ke Rp442 per saham)

VTNY (naik 14,5 persen ke Rp212 per saham)

BLTZ (naik 12.1 persen ke Rp2.780 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini berdasarkan persentase penurunan antara lain:

BBSS (turun 14,7 persen ke Rp75 per saham)

UFOE (turun 12,6 persen ke Rp208 per saham)

BAJA (turun 8,8 persen ke Rp154 per saham)

COAL (turun 8.1 persen ke Rp68 per saham)

KLAS (turun 8,0 persen ke Rp125 per saham)

RIANI SANUSI PUTRI

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca