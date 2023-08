Daftar Orang Terkaya di Indonesia Awal Agustus 2023, Budi Hartono Salip Low Tuck Kwong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui peringkat Real Time Billionaires, Forbes merilis daftar terbaru orang terkaya di dunia, termasuk di Indonesia. Para konglomerat ini berhasil mengumpulkan harta dari berbagai bisnis yang dimiliki. Adapun, sumber kekayaan dari orang-orang yang diberi gelar miliarder ini di antaranya adalah perbankan, tembakau, batu bara, petrokimia, dan kelapa sawit.

Pada awal Agustus 2023 ini, terdapat sejumlah perubahan pada daftar orang terkaya di Indonesia dibanding periode-periode sebelumnya. Lantas, siapa saja konglomerat yang memiliki jumlah harta tertinggi di Indonesia? Simak informasi selengkapnya berikut ini





1. Robert Budi Hartono

Posisi orang terkaya di Indonesia yang pertama diduduki oleh Robert Budi Hartono. Dia merupakan pemilik dari perusahaan rokok Djarum yang diwariskan oleh ayahnya, Oei Wie Gwan, sebelum meninggal. Pada 1972, dia mulai mengekspor tembakau dan pada 1981 dia memperkenalkan merek rokok Djarum super untuk pertama kalinya.

Pemilik PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) ini memiliki total kekayaan US$ 26,3 miliar atau sekitar Rp 398,9 triliun (asumsi kurs Rp 15.170 per dolar AS) dan berhasil menggeser posisi Low Tuck Kwong sebagai orang terkaya di Indonesia per 3 Agustus 2023.





2. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong kali ini berada di posisi kedua sebagai orang terkaya di Indonesia. Dia merupakan pendiri perusahaan batu bara Bayan Resources yang juga memegang kendali atas perusahaan Metis Energi, yang merupakan perusahaan energi terbarukan di Singapura.

Dia juga pemilik dari SEAX Global yang membangun sistem kabel di bawah laut untuk Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Saat ini, Low Tuck Kwong memiliki kekayaan bersih senilai US$ 26,3 miliar.





3. Michael Hartono

Michael Hartono adalah saudara dari R. Budi Hartono yang turut mewarisi perusahaan rokok Djarum dari ayahnya dan mengembangkannya bersama sang adik. Dia juga pemilik saham terbesar di BCA dan mempunyai perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dengan luas 65.000 hektar. Michael Hartono memiliki total kekayaan sebesar US$ 25,1 miliar.





4. Sri Prakash Lohia

Sri Prakash Lohia adalah pendiri dari perusahaan pembuat benang pintal, Indorama Corporation. Dia melebarkan kerajaan bisnisnya di industri petrokimia dengan membuat berbagai produk, seperti bahan baku tekstil, sarung tangan medis, hingga pupuk. Adapun total kekayaan Sri Prakash Lohia saat ini adalah US$ 7,3 miliar.

