IHSG Hari Ini Kemungkinan Rebound di Kisaran 6.880-6.971

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG akhir pekan lalu sempat melemah ke area demand 6.850-6.880, lalu kembali menguat ke 6.900. Vice President dan Senior Analis Teknikal PT Samuel Sekuritas Indonesia Muhammad Alfatih memproyeksikan kemungkinan awal pekan ini cenderung bergerak naik di kisaran 6.870-6.930.

Menurut Alfatih, saham-saham yang layak diperhatikan pada perdagangan hari ini adalah:

MEDC (last 1.130) – Buy

Target 1165, next 1.220

Stop <1.090

Continuation pattern toward triangle target

Alfatih mengatakan harga akhir pekan lalu kembali menguat, memberi pola bullish continuation, sehingga memperbesar kemungkinan kenaikan harga menuju target triangle (pola sejak Februari 2023), di sekitar 1.165-1.220. Batas risiko terdekat di 1.090.

NCKL (last 950) – Buy

Target 1.005-1.060

Stop <920

Rebound from support

Alfatih berujar harga akhir pekan lalu rebound dari support upchannel (pola sejak Juni 2023). Kemungkinan kenaikan dalam pola upchannel ke arah 1.005-1.060. Batas risiko <920.

ADRO (last 2.470) – Buy

Target 2.600- 2.650

Stop <2.410

Rebound in upchannel

Menurut Alfatih, harga akhir pekan lalu rebound dari support dalam pola upchannel sejak akhir Mei 2023. Potensi kenaikan ke 2.600- 2.650. Batas risiko <2.410.

Baca Juga: Saham Waskita Karya Tersingkir dari Indeks IDX BUMN 20

MAPI (last 2020) – Buy

Target 2.070-2.100

Stop <1.975

Upchannel

"Harga akhir pekan lalu kembali menguat dan berpotensi melanjutkan kenaikan ke arah 2.070-2.100, selanjutnya ke 2.300. Batas risiko terdekat 1.975," kata Alfatih.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

ICBP (last 11.200) – Buy

Target 11.450-11.700

Stop <11.050

Rebound from support

Alfatih mengatakan harga akhir pekan lalu rebound dari support (pola sejak Mei 2023) Sementara itu harga gandum dunia gagal melanjutkan kenaikan dan cenderung turun dalam konsolidasi. "Potensi kenaikan ke 11.450-11.700. Batas risiko <11.050," kata Alfatih.

NSSS (last 224) – Buy

Target 234, next 245

Stop <220

Testing resistance within upchannel

Harga masih menguat dalam pola kenaikan sejak awal pekan lalu. Potensi kenaikan ke 234, lalu 245. Batas risiko 220.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Pilihan Editor: Foto Ala Luffy One Piece, Sri Mulyani: Jangan Mudah Kehilangan Harapan