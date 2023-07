Ini Kelebihan Pertamax Green 95 yang Perlu Anda Ketahui

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5).

Pertamax Green 95 dibuat dengan tujuan mendukung target nasional mencapai bauran EBT sebesar 31 persen pada 2050. Hingga kini Pertamax Green 95 telah tersedia di 15 Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Jakarta dan Surabaya.

Kelebihan Pertamax Green 95

1. Mengandung RON 95

Pertamax Green 95 bioenergi terdiri dari campuran Pertamax (RON 92) dan 5 persen etanol. Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. Meski begitu, Pertamax Green 95 bukanlah produk Pertamina yang mempunyai angka oktan paling tinggi.

2. Menggunakan Campuran Bioetanol

Sebanyak 5 persen etanol digunakan sebagai bahan campuran Pertamax Green 95. Etanol itu berasal dari molase atau tetes tebu yang digadang-gadang dapat mendukung kemandirian energi. Dilansir dari laman Kementerian ESDM, sesungguhnya Program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi sudah diproyeksikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sejak 2022 silam.

Saat itu, produksi etanol hasil fermentasi tetes tebu nasional sebesar 40 ribu KL dan ditargetkan meningkat menjadi 1,2 juta KL pada 2030. Sejalan dengan hal itu, menurut Departemen Energi Amerika Serikat (AS), pemanfaatan bioetanol sendiri dapat menghasilkan penghematan bahan bakar yang bervariasi, tergantung dari jumlah campurannya.

3. Lebih Ramah Lingkungan

Kelebihan Pertamax Green 95 diyakini dapat mendorong target nasional untuk meraih bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 31 persen pada 2050. Campuran etanol molase tebu pada BBM baru tersebut diklaim mampu menurunkan emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor, sehingga lebih ramah lingkungan.

4. Harga Bersahabat

Pertamina menjual Pertamax Green 95 dengan harga Rp 13.500 per liter. Namun, selama periode promo, BBM baru itu dijual dengan harga Rp 13.300 per liter untuk pembelian melalui aplikasi MyPertamina. Pelanggan yang bertransaksi juga akan mendapatkan poin dua kali lipat, dari 7 poin menjadi 14 poin.

Sementara itu, kompetitor Pertamina juga lebih dahulu memasarkan produk BBM RON 9, yakni Shell dengan Shell V-Power seharga Rp 13.780 per liter, Vivo dengan Revvo 95 seharga Rp 13.580 per liter, dan BP dengan BP Ultimate seharga Rp 13.780 per liter.

5. Performa Mesin Jadi Lebih Baik

Menurut Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. kelebihan Pertamax Green di antaranya memberikan akselerasi kendaran lebih baik dan membuat mesin lebih bersih. “Dengan mengonsumsi RON 95, itu akan membuat mesin tetap bersih,” kata dia pada Senin, 24 Juli 2023.

Selain itu, mengacu pada publikasi hasil penelitian bahan bakar dengan komposisi serupa, menunjukkan beberapa keunggulan. Menurut Yos Nofendri dari Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 (2018), perpaduan Pertamax (RON 92) dan 5 persen etanol meningkatkan kinerja mesin hingga 10,9 persen.

