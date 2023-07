Daftar Situs Lowongan Kerja Terpercaya di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia kerja saat ini makin kompetitif. Mencari pekerjaan sesuai minat dan kualifikasi individu tertentu bisa menjadi tugas yang menantang. Namun, berkat kemajuan teknologi, banyak situs lowongan kerja yang kini sangat mudah diakses oleh para job seeker.

Situs lowongan kerja pada dasarnya adalah platform online yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang sedang mencari pekerja. Mereka menyediakan basis data dari berbagai jenis atau posisi pekerjaan untuk berbagai industri. Dengan beberapa klik saja, job seeker dapat mengakses segudang peluang yang relevan.

Penggunaan situs lowongan kerja memiliki banyak manfaat dibanding metode lamaran kerja konvensional, termasuk akses yang luas, filter pencarian, kesediaan informasi detail, digitalisasi kebutuhan dokumen, efisiensi proses rekrutmen, hingga potensi jaringan profesional. Di Indonesia sendiri, ada beberapa situs terpercaya yang sudah diakses oleh jutaan pengguna. Simak daftar berikut jika Anda merupakan satu dari sekian banyak pemburu lowongan kerja.

1. LinkedIn

Tak hanya sekadar situs lowongan kerja, LinkedIn juga merupakan media sosial yang berfokus pada bisnis dan dunia profesional. Platform ini berada di bawah naungan Microsoft dan telah beroperasi sejak 2003.

Pengguna LinkedIn dapat melengkapi profil mereka dengan informasi dasar, pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, sertifikasi, portofolio, dan masih banyak lagi. Mereka juga bisa menjalin koneksi dengan sesama profesional untuk meningkatkan kredibilitas. Profil LinkedIn yang baik dapat memikat perekrut ketika seorang job seeker sedang aktif melamar pekerjaan.

2. JobStreet

JobStreet adalah platform lowongan kerja dari SEEK, perusahaan konsultan sumber daya manusia yang berkantor pusat di Australia. Indonesia termasuk salah satu wilayah operasi mereka dengan 3.000 lamaran yang masuk setiap harinya, menjadikan JobStreet sebagai portal karier yang paling banyak digunakan di Tanah Air.

Fitur-fitur JobStreet cenderung ramah pengguna dan mudah dipelajari. Seperti situs lowongan kerja pada umumnya, pengguna JobStreet dapat melengkapi curriculum vitae mereka terlebih dahulu sebelum mulai melamar. Mereka bisa menelusuri lowongan berdasarkan kata kunci jabatan atau perusahaan, wilayah kota atau kabupaten, serta spesialisasi pekerjaan dengan pelbagai tingkatan.

3. Glints

Glints menjadi pesaing baru di ranah situs lowongan kerja saat rilis pada Agustus 2013 di Singapura. Pengguna Glints di Indonesia sendiri cukup melejit dalam beberapa tahun terakhir seiring bertambahnya jumlah pencari kerja. Ribuan badan usaha milik negara maupun swasta telah memposting lowongan mereka lewat Glints.

4. Kalibrr

Situs lowongan kerja kali ini berasal dari Filipina dengan area operasi luar negeri di Indonesia, Vietnam, dan Amerika Serikat (AS). Kalibrr akhir-akhir ini banyak digunakan oleh perusahaan dalam merekrut pekerja karena fiturnya yang lengkap, termasuk tes keterampilan tertentu untuk sebuah posisi. Kalibrr juga menyediakan menu perpesanan supaya pihak perusahaan lebih mudah menghubungi kandidat pada tahap awal rekrutmen.

5. Indeed

Indeed adalah platform lowongan kerja dari AS dengan cakupan wilayah hingga 60 negara. Portal karier ini awalnya hanya mengumpulkan daftar pekerjaan dari ribuan web, termasuk papan pekerjaan, perusahaan kepegawaian, asosiasi, dan halaman karier perusahaan. Pada 2011, Indeed pun mulai memungkinkan para pencari kerja untuk melamar langsung ke lowongan melalui situs mereka.

Maret lalu, Indeed sempat dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja yang menimpa 2.200 karyawan, sekitar 15 persen dari total pekerja.

6. Karir.com

Karir.com merupakan portal karier pertama buatan anak bangsa yang berdiri pada 1999. Pada 2014, situs ini diakuisisi oleh PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek Group)—salah satu induk raksasa industri media Indonesia yang membawahi puluhan anak perusahaan. Bagi para job seeker yang ingin lebih banyak menelusuri lowongan kerja dari perusahaan lokal, Karir.com mungkin bisa menjadi pilihan utama.

7. Tech in Asia

Tech in Asia adalah platform berita teknologi yang berbasis di Singapura dan Jakarta yang meliput topik tentang startup dan inovasi di Asia. Pada 2017, Tech in Asia mulai mengelola situs web Tech in Asia Indonesia yang berdiri sendiri dan secara eksklusif menerbitkan konten berbahasa Indonesia, termasuk lowongan kerja.

