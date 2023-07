Orang Terkaya di Dunia per Juli 2023 Versi Forbes, Elon Musk Nomor Satu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki awal Juli 2023, Forbes Real Time Billionaire kembali memperbarui data berupa daftar orang terkaya di dunia 2023. Berdasarkan data terbaru yang dirilis, Elon Musk menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di dunia. Lantas, siapa saja daftar orang terkaya di dunia 2023 lainnya? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

1. Elon Musk

Baca Juga: Anwar Ibrahim dan Elon Musk akan Bahas Investasi di Malaysia

Posisi teratas sebagai orang terkaya di dunia diduduki oleh Elon Musk. Saat ini, kekayaan bersih Bos Tesla ini mencapai US$ 247.2 miliar. Jumlah kekayaan tersebut justru turun sekitar US$ 3.9 miliar dari sebelumnya. Diketahui, Elon Musk memiliki tiga perusahaan utama yang menjadi sumber kekayaannya, yaitu Tesla, SpaceX, dan Twitter. Selain itu, pria Asal Amerika Serikat ini juga aktif berinvestasi untuk meningkatkan nilai aset dan kekayaannya

2. Bernard Arnault & family

Pengusaha Bernard Arnault menjadi orang terkaya di dunia setelah Elon Musk. Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaire, kekayaan pria asal Prancis ini mencapai US$ 218.7 miliar dimana mengalami penurunan sebesar US$ 8.3 miliar. Sebagai pengusaha, Bernard mengelola lebih dari 70 brand kenamaan seperti Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Sephora, dan lain sebagainya.

3. Jeff Bezos

Peringkat ketiga orang terkaya di dunia diduduki oleh Jeff Bezos. Ketua dan pendiri dari perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Amazon ini memiliki kekayaan senilai US$ 151.0 miliar yang mengalami penurunan 1.31% atau sekitar US$ 2 miliar. Selain mendirikan Jeff Bezos diketahui memiliki perusahaan lain yakni The Washington Post dan Blue Origin yang juga menjadi sumber kekayaannya.

4. Larry Ellison

Larry Ellison pendiri sekaligus Chief Technology Officer (CTO) perusahaan Oracle yang merupakan perusahaan perangkat lunak, Selain bekerja sebagai pemimpin di perusahaannya sendiri, Larry Ellison juga menjadi anggota dewan direksi Tesla setelah membeli 3 juta saham. Saat ini, kekayaan bersih Larry diperkirakan sekitar US$ 146 miliar yang mengalami penurunan sebesar US$ 820 juta.

5. Bill Gates

Memasuki Juli 2023, Bill Gates masih tetap menyandang gelar sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Sudah 25 tahun lamanya, pendiri dan mantan CEO Microsoft ini masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Saat ini, Bill Gates memiliki kekayaan bersih sebesar US$ 118.8 miliar. Dibandingkan yang lain, Bill Gates justru mengalami kenaikan kekayaan sebesar US$ 119 juta Di samping pendapatan dari perusahaan teknologinya itu, pria asal Amerika Serikat ini juga mendirikan yayasan amal bersama mantan istrinya Melinda.

6. Warren Buffett

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Warren Buffett adalah salah satu investor paling sukses sepanjang masa. Ia memimpin investasi Berkshire Hathaway yang memiliki banyak cabang perusahaan. Mulai dari perusahaan asuransi Geico, pembuat baterai Duracell, hingga jaringan restoran Dairy Queen. Pria yang memiliki julukan “Oracle of Omaha” ini memiliki kekayaan sebanyak US$ 114.5 miliar yang mana ia mengalami penurunan sebanyak US$ 262 juta dari sebelumnya. Meski Chairman & CEO Berkshire Hathaway ini masuk dalam daftar orang terkaya sedunia, Buffett dikenal dengan gaya hidup sederhana dan diakui sebagai sebagai miliarder paling dermawan di dunia.

7. Steve Ballmer

Steve Ballmer menempati peringkat ketujuh dalam daftar orang terkaya di dunia. Ia juga merupakan teman sekaligus rekan kuliah Bill Gates di Universitas Harvard. Ia memiliki peran penting dalam kepemimpinan Microsoft dan menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut dari tahun 2000 hingga 2014. Setelah pensiun dari Microsoft, Steve juga membeli tim bola basket Los Angeles Clippers. Kekayaan bersih Steve Ballmer secara keseluruhan diperkirakan sekitar US$ 104,2 miliar. Sama halnya dengan Bill Gates, Ballmer juga mengalami kenaikan kekayaan sebanyak US$ 789 juta.

8. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg belakangan menjadi sorotan publik setelah merilis aplikasi Threads yang dianggap menjadi pesaing Twitter. Saat ini, kekayaan pendiri media sosial Facebook yang telah berganti nama menjadi Meta diketahui melonjak signifikan. Kekayaan Mark Zuckerberg menurut Forbes Real Time Billionaire mencapai US$ 103.5 miliar

9. Larry Page

Larry Page memiliki kekayaan sebesar US$ 102,3 miliar. Pada 2019, ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO di Alphabet, perusahaan induk Google. Meskipun telah mengundurkan diri, Page masih memegang saham mayoritas di Google. Bersama dengan Sergey Brin, ia menciptakan algoritma PageRank, yang menjadi pilar utama dalam kekuatan mesin pencari Google. Selain itu, Page juga menjadi investor awal dalam perusahaan eksplorasi luar angkasa bernama Planetary Resources.

10. Carlos Slim Helu

Posisi terakhir dalam sepuluh besar orang terkaya di dunia ditempati oleh Carlos Slim Helu. Ia adalah pendiri dari perusahaan telekomunikasi seluler terbesar di Amerika Latin, yaitu America Movil. Perusahaan ini telah beroperasi di sekitar 15 negara di seluruh dunia. Selain bisnis telekomunikasi, Carlos juga memiliki kepemilikan saham di berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan barang konsumen, pertambangan, real estate, dan perusahaan konstruksi di Meksiko. Kekayaan bersih Carlos Slim Helu diperkirakan sebesar US$ 100,8 miliar.

Pilihan editor: 5 Orang Terkaya di Dunia 2023 Versi Economic Times, Elon Musk dan Bill Gates Nomor Berapa?

RIZKI DEWI AYU