Surplus Neraca Perdagangan Mei Tumbuh Tipis, Sri Mulyani Waspadai Tren Melemahnya Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kondisi ekspor dan impor di Indonesia pada periode Mei 2023. “Kita lihat ekspor dan impor dalam hal ini di Indonesia kembali menguat dan neraca perdagangan kita masih menunjukkan surplus,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita Edisi Juni 2023, pada Senin, 27 Juni 2023.

Pada Mei 2023, kata Sri Mulyani, ekspor mencatatkan nilai US$ 21,71 miliar atau tumbuh 0,96 persen Year on Year (YoY). Sementara dari sisi impor nilainya US$ 21,28 miliar atau tumbuh 14,35 persen YoY. Neraca perdagangan pada Mei dengan impor yang melonjak dan ekspor yang tumbuh tipis itu menujukan surplus US$ 0,44 miliar.

Menurut bendahara negara, memang ini adalah surplus neraca perdagangan yang cukup tipis. Namun secara akumulasi Januari-Mei 2023 surplus dari neraca perdagangan mencapai US$ 16,5 miliar. “Ini adalah suatu hal yang cukup positif namun kita waspadai dengan tren melemahnya ekspor,” tutur Sri Mulyani.

Sementara pada April 2023 neraca perdagangan mencatatkan surplus senilai US$ 3,94 miliar. Surplus tersebut terdiri atas surplus nonmigas sebesar US$ 5,64 miliar dan defisit migas sebesar US$ 1,70 miliar. Surplus April ini melanjutkan tren surplus secara beruntun dalam tiga tahun terakhir sejak Mei 2020.

“Meskipun menghadapi libur panjang Lebaran, neraca perdagangan Indonesia April 2023 tetap membukukan surplus. Surplus perdagangan ini menguat jika dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya,” kata Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Mesir bulan lalu.

