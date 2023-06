Turun Lagi, Harga Acuan Batu Bara Juni 191,26 Dolar AS Per Ton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk Juni 2023. Harga Acuan Batubara (HBA) berkalori tinggi dengan kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR ditetapkan USD191,26 per ton. Angka ini turun sebesar USD14,9 dari bulan Mei yang sebesar USD206.16 per ton.

Penetapan HBA ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 119.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Juni Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut disebutkan, HBA dengan kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, total Moisture 12,58 persen, total sulphur 0,71 persen, dan Ash 7,58 persen ditetapkan pada angka 191,26 dolar AS per ton.

Kemudian, HBA pada kelas I ditetapkan pada angka 112,59 dolar AS per ton. Penetapan yang dikategorikan HBA kelas I, kesetaraan nilai kalori 5.200 kcal/kg GAR, total Moisture 23,12 persen, total Sulphur 0,69 persen, dan Ash 6 persen dihitung sebagai HBA acuan pada perhitungan Harga Patokan Batu Bara (HPB) kalori 5.200-6.000.

Terakhir, HBA pada kelas II dengan kesetaraan nilai kalor 4.200 kcal/kg GAR, total Moisture 35,29 persen, total Sulphur 0,2 persen, dan Ash 4,21 persen ditetapkan 78,35 dolar AS per ton. Angka ini turun dibandingkan pada bulan Mei 2023 yang dipatok 82,23 dolar AS per ton.

HBA digunakan sebagai harga jual batu bara untuk penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

Selain itu juga untuk harga jual batu bara bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar pada industri dalam negeri selain untuk industri pemurnian dan pengolahan mineral.

Pembentukan Harga Batu Bara Acuan dari rata-rata realisasi harga jual batu bara dua bulan sebelumnya, dengan proporsi 70 persen dari realisasi harga satu bulan sebelumnya.

HBA juga dibentuk dari 30 persen realisasi harga dua bulan sebelumnya berdasarkan data realisasi penjualan batu bara yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan pada saat pemenuhan kewajiban pembayaran royalti batu bara.

