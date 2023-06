Coldplay Konser 4 Hari di Singapura, Sandiaga Uno Siapkan Paket Wisata di Batam dan Bintan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebutkan rencana konser Coldplay yang akan digelar selama empat hari di Singapura harus dianggap sebagai peluang.

Oleh karena itu, Kemenparekraf tengah mengupayakan membuat paket wisata di Kota Batam dan Bintan, Kepulauan Riau untuk menangkap peluang yang timbul tersebut.

“Dan Singapura jika sudah resmi empat hari (konser Coldplay) kita harus mengambil langkah antisipasi agar (masyarakat Indonesia). Apakah mereka bisa berangkat dari Batam, kita akan buatkan paket wisata di Batam,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, 12 Juni 2023.

Dengan begitu, kata Sandiaga, tercipta peluang wisata di Kota Batam dan Bintan sebagai bagian dari Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjadi gerbang kedua kedatangan wisatawan setelah Bali.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga memberikan penjelasan terkini soal permintaan tambahan satu hari konser konser Coldplay di Indonesia menjadi digelar dua hari. Walau belum mendapatkan jawaban pasti dari penyelenggara konser, Sandiaga meminta masyarakat untuk tidak terlalu kecewa dan sedih dengan apa yang terjadi.

