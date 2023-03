Naik Rp 13 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.084.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam naik Rp 13 ribu menjadi Rp 1.084.000 per gram dalam perdagangan hari ini, Kamis, 23 Maret 2023. Mengacu panel harga di logammulia.com, pada Rabu, 22 Maret 2023, harga emas Antam masih berada di level Rp 1.074.000.

Kenaikan harga emas Antam hari ini sejalan dengan menguatnya harga emas dunia. Mengutip Antara, harga emas di Amerika Serikat terangkat pada akhir perdagangan Rabu, menjelang keputusan suku bunga pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Emas berbalik menguat dari aksi ambil untung sehari sebelumnya, setelah emas diperdagangkan pada level teknis baru-baru ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange terkerek US$ 8,50 dolar atau 0,44 persen, sehingga menjadi US$ 1.949,60 per ounce. Capaian ini terjadi setelah emas sempat diperdagangkan menyentuh level tertinggi di level US$ 1.970,00 dan terendah di US$ 1.936,50 per ounce.

Tak lama usai perdagangan emas ditutup, pertemuan FOMC berakhir dan The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar seperempat presentase poin ke kisaran 4,75 sampai 5,00 persen. Keputusan ini mengisyaratkan satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini.

Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan beberapa penguatan kebijakan tambahan mungkin tepat untuk memabawa inflasi kembali ke target 2,0 persen. Namun, bank sentral tidak memproyeksikan penurunan suku bunga tahun ini.

“Inflasi terlalu tinggi dan pasar tenaga kerja terus menjadi sangat ketat,” kata Powel.

Selanjutnya: Powell menambahkan....