BNI Raih Tiga Penghargaan di SPS Award 2023

INFO BISNIS – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperoleh tiga penghargaan pada ajang SPS Award 2023 yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Jakarta, Senin 20 Maret 2023. Tiga penghargaan itu yaitu eSinergi46 meraih Gold Winner untuk kategori The Best of Inhouse E-Magazine State Owned Enterprise InMa 2023, Majalah Sinergi 46 meraih penghargaan Silver Winner untuk kategori The Best of State Owned Enterprise InMA 2023, dan bni.co.id meraih Bronze Winner sebagai The Best of Corporate Website.

“Tentu kami sangat merasa bangga BNI Hi-Movers, kita memiliki channel publikasi seperti Majalah Sinergi46, eSinergi46, dan website yang eksistensinya diakui sebagai karya jurnalistik yang mampu menjaga kedalaman, ketajaman, dan sisi editorialnya,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo.

BNI mengapresiasi atas kepercayaan dan amanah kepada Majalah Sinergi46 dan website BNI karena dianggap mampu menjaga kualitas konten dari informasi yang diberikan. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran tim redaksi yang senantiasa berusaha menyajikan konten-konten informatif dan menarik bagi BNI Hi-Movers.

SPS Awards 2023 merupakan ajang apresiasi bagi seluruh pengelola media daerah maupun nasional yang mendedikasikan untuk senantiasa menjaga semangat dari para pejuang industri pers dalam mengarungi dinamika perkembangan zaman yang penuh ketidakpastian.

Acara yang mengusung tema besar “Kolaborasi dan Inovasi untuk Kemandirian Pers Indonesia,” itu kali ini menghadirkan lima kategori yakni Indonesia Print Media Awards (IPMA), Inhouse Magazine Awards (InMA), Indonesia Student Media Awards (ISPRIMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA), serta Indonesia Digital Media Awards (IDMA). Penyaringan dan penjurian dilakukan sepanjang kurang lebih tiga bulan oleh panitia dan dewan juri.

Ketua SPS Pusat Januar P. Ruswita meyakini, produk jurnalisme berkualitas yang dihasilkan perusahaan pers anggota SPS akan memberikan panduan yang mencerahkan bagi publik, termasuk dalam mengikuti Pemilu Serentak 2024 yang penuh kedamaian.

“Semangat untuk senantiasa berkolaborasi, semangat untuk terus berinovasi. Semua itu demi menjaga marwah, menjaga kemandirian, agar pers dapat terus menjalankan peran sebagai bagian dari pilar demokrasi,” ujarnya.