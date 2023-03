Naik Rp 10 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.034.000 Per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang atau emas Antam menguat menjadi Rp 1.034.000 per gram dalam perdagangan hari ini, Jumat, 10 Maret 2023. Berdasarkan panel harga di laman resmi logammulia.com, pada Kamis, 9 Maret 2023, harga emas masih di level Rp 1.024.000. Artinya, terjadi penguatan cukup tajam sebesar Rp 10.000 per gram.

Penguatan harga emas antam sejalan dengan penguatan harga emas dunia yang menguat pada akhir perdagangan Kamis di Amerika. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange terangkat US$ 16 atau 0,88 persen sehingga ditutup di level US$ 1.834,60 per ons. Hal ini terjadi setelah sempat menyentuh level tertinggi di level US$ 1.839,40 dan terendah di US$ 1.815,40.

Sebelumnya, emas berjangka tergelincir US$ 1,40 atau 0,08 persen menjadi US$ 1.818,6 pada Rabu, 8 Maret 2023, setelah anjlok US$ 34,60 atau 1,87 persen menjadi US$ 1.820,00 pada Selasa, 7 Maret 2023. Emas berjangka tidak berubah di level US$ 1.854,60 pada Senin, 6 Maret 2023.

Mengutip Antara, penguatan emas ini terjadi seiring jatuhnya dolar AS setelah data menunjukkan kenaikan klaim pengangguran AS pada pekan lalu dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,34 persen menjadi 105,3021. Greenback yang lebih lemah membuat harga emas dalam denominasi dolar AS menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Sebelumnya pada Kamis, 9 Maret 2023, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan permohonan untuk klaim pengangguran untuk pekan yang berakhir pada 4 Maret naik 21.000 menjadi 211.000 dibanding minggu sebelumnya. Hal ini terjadi pertama kali dalam delapan minggu klaim datang di atas 200.000—yang kemudian mendukung harga emas.

Adapun berikut rincian harga emas Antam yang berlaku pada hari ini:

0,5 gr Rp 567.000

1 gr Rp 1.034.000

2 gr Rp 2.008.000

3 gr Rp 2.987.000

5 gr Rp 4.945.000

10 gr Rp 9.835.000

25 gr Rp 24.462.000

50 gr Rp 48.845.000

100 gr Rp 97.612.000

250 gr Rp 243.765.000

500 gr Rp 487.320.000

1.000 gr Rp 974.600.000





RIRI RAHAYU | ANTARA

