Jokowi Ajak Masyarakat Belanjakan Uang, Peneliti Indef: Memang Perlu

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak masyarakat membelanjakan uangnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca PPKM.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengatakan tahun 2023 ini merupakan masa pemulihan pasca Covid-19, sehingga memang perlu dukungan masyarakat untuk mengembalikan kondisi keuangan pemerintah.

"Di masa pemulihan ini memang kita perlu mendorong kinerja perekonomian lebih cepat lagi supaya kita bisa kembali ke kondisi optimal dan ideal," kata Agus dikonfirmasi Tempo, Sabtu 25 Februari 2023.

Agus mengatakan, salah satu cara yang relatif cepat memulihkan kondisi ekonomi adalah mendorong konsumsi masyarakat terutama kelas menengah.

Agus melanjutkan, sektor konsumsi swasta dalam struktur ekonomi Indonesia sangat dominan, bahkan lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang konsumsi. "Jadi wajar jika pemerintah mendorong konsumsi," kata Agus.

Namun, lanjut Agus, dalam jangka panjang pemulihan ekonomi pemerintah jangan terus tergantung dari sektor konsumsi. "Pemerintah harus mulai melakukan perubahan struktural supaya sektor produktif bisa lebih dominan seperti investasi dan ekspor," kata Agus.

"Saatnya ambil duit dari tabungan, mari spending money!," kata Jokowi Dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Negara, Kamis, 23 Februari 2023.

