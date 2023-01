Samsung Tebar Promo Jelang Imlek 2023, Diskon Rp 4 Juta untuk Puluhan Produk

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics Indonesia menawarkan banyak promo potongan harga dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2023. Promo berlaku terhitung sejak 9 Januari 2023 sampai 29 Januari 2023 untuk pembelian di platform resmi Samsung Indonesia.

"Hop on to great saving at Samsung! Dapatkan keuntungan hingga Rp 7,9 juta dan penawaran menarik lainnya," dikutip dari laman resminya pada Jumat, 20 Januari 2023.

Berdasarkan pantauan Tempo, terdapat lebih dari 40 produk dengan diskon mencapai Rp 4 juta. Samsung memberikan diskon untuk berbagai jenis produknya, antara lain smartphone seri Galaxy, Galaxy ZFlip, Galaxy Tab, Samsung Watch, Galaxy Buds, dan lainnya.

Untuk Samsung Galaxy ZFlip4 dikenakan potongan harga sebesar Rp 1,25 juta. Kemudian untuk seri Galaxy ZFold, ada potongan harga sebesar Rp 2 juta. Selain itu juga pembeli kedua seri smartphone ini mendapat produk gratis berupa sim card, Youtube Premium selama 4 bulan, dan 100GB OneDrive selama 6 bulan.

Kemudian, potongan tertinggi sebesar Rp 4 juta untuk pembelian Galaxy Tab S8 Ultra 5G. Dari harga normal Rp 19,9 juta, menjadi 15,9 juta. Pembeli juga mendapatkan produk gratis berupa keyboard via SGI dan gratis Youtube Premium selama 4 bulan.

Ada juga potongan untuk produk Samsung Watch hingga Rp 500 ribu. Di antaranya Samsung Watch 4 Classic 46 mm BT yang dibanderol dengan harga Rp 5,5 juta dari harga semula Rp 6 juta. Lalu Samsung Watch5 Pro Bluetooth senilai Rp 4,94 dari harga semula Rp 6,49 juta.

Produk audio seperti Galaxy Buds2 Pro juga dikenakan diskon Rp 600 ribu menjadi Rp 2,19 juta dari sebelumnya Rp 2,79 juta. Sedangkan Galaxy Buds 2 dibanderol dengan harga Rp 1,49 juta dari semula Rp 1,69 juta. Tak hanya smartphone, tab, dan earphone. Samsung juga menawarkan berbagai diskon untuk produk aksesoris.

Adapun pembeli dapat melakukan transaksi dalam promo tersebut dengan menggunakan salah satu metode pembayaran yang berlaku, yaitu:

• Kartu Kredit tanpa cicilan; atau

• Kartu Kredit dengan cicilan 12 bulan atau lebih; atau

• Cicilan tanpa Kartu Kredit (Samsung Financing); atau

• Bank Transfer.

Syarat dan ketentuan kartu kredit, dan penawaran cicilan kartu kredit dalam promo ini juga mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing bank.

Selain itu, kuota unit potongan harga dan produk gratis dalam promo ini tersedia dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Pihak Samsung dapat menambah atau mengurangi kuota unit, potongan harga dan produk gratis dalam Promo ini, secara berkala sesuai dengan kebijakannya.

RIANI SANUSI PUTRI