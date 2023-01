OJK Sebut Banyak Bank Bermasalah Bukan karena Persoalan Rumit

JPMorgan Diduga Kena Tipu Rp 2,6 Triliun oleh Startup Frank, Kok Bisa?

Perusahaan induk jasa keuangan dan bank investasi multinasional asal Amerika Serikat (AS) JPMorgan Chase & Co (JPMC) diduga tertipu oleh startup perencanaan keuangan mahasiswa Frank. JPMC telah mengakuisisi perusahaan rintisan itu sebesar US$ 175 juta.