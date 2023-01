Penerapan Wealth Management for All Tingkatkan Bisnis Nasabah Premium BRI

INFO BISNIS - Kinerja positif PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk atau BRI terus bertumbuh, salah satunya di segmen bisnis Wealth Management BRI.

Pada pengujung 2022, dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) BRI meningkat mencapai 22,5 secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sedangkan Growth Fee Based Income (FBI) Investasi BRI mengalami kenaikan signifikan sebesar 30,12 persen yoy.

berikutnya, FBI bancassurance BRI juga mengalami kenaikan sebesar 26,98 persen yoy. Sehingga secara keseluruhan FBI BRI meningkat sebesar 27,55 persen yoy. Selain itu, sebagai mitra distribusi, BRI juga mencatat total penjualan SBN Ritel pada primary market sebesar Rp10,6 triliun sepanjang 2022 dengan market share penjualan mencapai sekitar 10 persen secara nasional.

Direktur Bisinis Konsumer BRI Handayani menuturkan perseroan akan terus menjaga pencapaian tersebut. “BRI selalu mempersiapkan strategi untuk memperkuat edukasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat, dengan tema Wealth Management for All,” ujarnya.

Instrumen produk yang ditawarkan, Handayani melanjutkan, juga memiliki risiko yang aman. Investasi dan proteksi bekerja sama dengan Manager Investasi, Asuradur maupun Sekuritas yang terpercaya dan berpengalaman.

Hal ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam mendorong inklusi investasi kepada masyarakat dan nasabah, sebagaimana komitmen BRI untuk terus “Memberi Makna Indonesia”. BRI optimistis bisnis wealth management memiliki prospek cerah dan akan terus tumbuh di masa depan.

Saat ini, total outlet layanan nasabah prima BRI sebanyak 184. Terdiri dari 1 Signature Private BRI Outlet, 34 Sentra Layanan BRI Prioritas, dan 149 Priority Lounge yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, BRI juga memiliki 113 Kantor Cabang yang mempunyai izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk setiap nasabah BRI Private & Prioritas pun mendapatkan kartu identitas yang berfungsi sebagai kartu ATM sekaligus sebagai kartu debit. Kartu tersebut tergabung dalam jaringan internasional Premium Debit Mastercard. Di samping itu, nasabah BRI Private dan BRI Prioritas juga mendapat berbagai keuntungan, seperti travel privileges, lifestyle privilege, concierge privilege, serta information on education privilege.

Melalui kinerja Wealth Management yang progresif selama 2022, BRI juga berhasil mendapat sejumlah penghargaan, antara lain Asiamoney - Winner Best Domestic Private Bank in Indonesia, Asia Trailblazer Award - Highly Commended Excellence in Mass Affluent Banking, The Asian Banker - Winner Best Wealth Management Bank in Indonesia, The Asset Triple A Private Capital Award – Best Private Bank for HNWI’s, Service Quality Index (SQ Award) 2022 - Diamond Award.

BRI juga meraih empat penghargaan secara sekaligus melalui Global Private Banking, di antaranya Winner Best Bank for Priority Banking, Winner Best Wealth Management for $250k $500k AUM, Highly Acclaimed: Best Private Bank for Entrepreneurs, dan Highly Acclaimed: Outstanding Private Bank for Growth Strategy. (*)