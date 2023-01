Ancaman Resesi 2023, Sandiaga Bidik Kunjungan Wisatawan dari India, Australia hingga SIngapura

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyesuaikan target jumlah wisatawan mancanegara dalam memitigiasi ancaman resesi global di tahun 2023. Kementerian menargetkan kunjungan wisatawan dari India, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura, untuk bisa digenjot.

Ancaman resesi pada tahun ini, menurut Sandiaga, semakin terlihat setelah prediksi ekonomi tiga negara lokomotif dunia yakni Amerika Serikat, Cina, dan Eropa bakal melambat. Hal ini tentunya bakal berdampak terhadap pengeluaran masyarakatnya, terutama di sektor pariwisata.

Oleh sebab itu, Kemenparekraf langsung melakukan penyesuaian dari segi fokus untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Khususnya untuk wisatawan mancanegara, kami arahkan fokus kita pada pasar-pasar besar kita, termasuk India yang peningkatannya sangat luar biasa, Australia dan Selandia Baru yang tidak termasuk zona resesi, Malaysia dan Singapura yang terus bertumbuh," ucap Sandiaga dalam 'The Weekly Brief With Sandi Uno', Senin, 9 Januari 2023.

Selain itu, Kemenparekraf juga berfokus mendorong pencapaian target pergerakan 1,2 - 1,4 miliar wisatawan domestik. Hal ini diyakini bakal tercapai seiring pemulihan ekonomi di Tanah Air.

"Saya bersama dengan Ibu Nia (Deputi Bidang Kebijakan Strategi Kemenparekraf) sedang melihat bagaimana definisi pergerakan wisatawan Nusantara antar kabupaten lebih dari enam jam bisa dipicu dengan kegiatan-kegiatan, seperti event wisata kuliner, wisata shopping, wisata healing, maupun wisata-wisata di desa-desa wisata sekitar kita," ucapnya.

Ia lantas mengimbau pihak-pihak terkait untuk memperkuat produk-produk wisata dan digelarnya event-event. "Kami melihat bahwa kekuatan ekonomi domestik yang akan menajdi tulang punggung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," tutur Sandiaga.

Untuk mencapai target devisa pariwisata sebesar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 77,9 triliun, kata Sandiaga, bisa dilakukan dengan memperpanjang lama tinggal (lenght of stay) para wisatawan. Selain itu, harus ada peningkatan kualitas belanja wisatawan, baik mancanegara maupun dari dalam negeri.

