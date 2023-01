Pergerakan Harga Pangan usai Tahun Baru, Cabai Terpantau Naik

TEMPO.CO, Jakarta -Harga pangan sejumlah komoditas mengalami kenaikan saat tahun baru. Berdasarkan pantauan Tempo, harga yang naik adalah harga cabai.

Dilansir dari laman ews.kemendag.go.id, berikut adalah perbandingan harga pangan pada 30 Desember 2022 dan 4 Januari 2023:

1. Minyak goreng curah

Per 30 Desember 2022, harga minyak goreng curah Rp 14.200 per liter. Harga ini tidak mengalami perubahan per Rabu, 4 Januari 2023.

2.Minyak goreng kemasan sederhana

Per 30 Desember 2022, harga minyak goreng kemasan sederhana Rp 16.400 per liter. Harga tersebut tetap pada 4 Januari 2022.

3. Minyak goreng kemasan premium

Per 30 Desember 2022, harganya Rp 21.100 per liter. Sedangkan per 4 Januari 2023, harganya turun -0,47 persen menjadi Rp21.00 per liter.

4. Daging sapi paha belakang

Per 30 Desember 2022, harga komoditas ini Rp 137.700 per kilogram. Sementara per 4 Januari 2023, harganya turun -0.58 persen menjadi Rp 136.900 per kilogram.

5. Cabai merah besar

Per 30 Desember 2022, harga cabai merah besar Rp 36.900 per kilogram. Harga ini naik 3,79 persen pada 4 Januari 2023 menjadi Rp 38.300 per kilogram.

6. Cabai merah keriting

Kenaikan juga berlaku bagi cabai merah keriting. Pada 30 Desember 2022, harganya 37.600 per kilogram dan mengalami kenaikan 5,32 persen pada 4 Januari 2023 menjadi Rp 39.600 per kilogram.



7. Cabai rawit merah

Harga cabai rawit merah per 30 Desember 2022 adalah Rp 59.000 per kilogram. Harganya naik 12,20 persen menjadi Rp 66.200 per kilogram pada 4 Januari 2023.

8. Bawang merah

Harga bawang merah cenderung stabil. Pada 30 Desember, harganya Rp 37.800 per kilogram. Harga ini tidak berubah pada 4 Januari 2023.



9. Bawang putih honan

Harga komoditas ini mengalami penurunan sedikit. Pada 30 Desember 2022, harganya Rp 27.700 per kilogram. Sementara pada 4 Januari 2023, harganya turun -1,08 persen menjadi Rp 27.400 per kilogram.

