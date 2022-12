Bank Indonesia Catat Modal Asing Keluar Rp 128,98 T dari Pasar SBN

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing keluar sebesar Rp3,51 triliun selama satu pekan ini, yakni pada 26-29 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan modal asing keluar tersebut berasal dari pasar surat berharga negara ( SBN ) sebesar Rp880 miliar dan dari pasar saham senilai Rp2,63 triliun.

Dengan demikian, selama tahun 2022 hingga 29 Desember, terdapat modal asing bersih keluar Rp128,98 triliun dari pasar SBN. "Sedangkan terdapat modal asing masuk bersih Rp61,02 triliun di pasar saham," dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Meski terdapat aliran modal asing keluar, nilai tukar rupiah pada pagi hari ini dibuka menguat ke level Rp15.640 per dolar AS dari Rp15.655 per dolar AS pada penutupan Kamis 29 Desember 2022.

Penguatan rupiah ditopang pelemahan dolar AS, yang terlihat dari turunnya indeks dolar AS (DXY) ke level 103,84. DXY adalah indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama lainnya, yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

