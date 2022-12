November 2022, BPS Catat Nilai Ekspor Bulanan Turun Jadi USD 24,12 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik atau BPS M. Habibullah mengumumkan nilai ekapor pada November 2022. Menurut dia, secara month to month nilai ekspor Indonesia pada bulan tersebut menurun daripada Oktober 2022.

“Secara secara month to month nilai ekspor November 2022 mencapai US$ 24,12 miliar atau sebesar 2,46 persen dibanding bulan sebelumnya,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 15 Desember 2022.

Jika melihat komposisinya, kata Habibullah, baik minyak dan gas (migas) maupun nonmigas mengalami penurunan. Untuk ekspor migas turun sebesar minus 11,85 persen, dan secara nilai turun dari US$ 1,29 miliar menjadi US$ 1,14 miliar. Sementara ekspor nonmigas minus 1,94 persen atau dalam nilai turun dari US$ 23,44 miliar menjadi US$ 22,99 miliar.

“BPS mencatat pertumbuhan ekspor pada November 2021 dan 2022 memiliki pola yang sama karena mengalami penurunan secara month to month,” kata dia.

Habibullah mengungkap penurunan ekspor nonmigas sebesar 1,94 persen pada November 2022 terhadap bulan sebelumnya disebabkan beberapa komoditas. Pertama, lemak dan minyak hewan atau dengan kode HS 15 turun sebesar 16,62 persen; kedua bahan bakar mineral kode HS 27 turun sebesar 4,30 persen; dan ketiga kendaraan dan bagiannya kode HS 87 turun 13,08 persen.

Menurut dia, penurunan ekspor nonmigas ini merupakan kelanjutan penurunan yang juga terjadi pada bulan sebelumnya Oktober 2022. Saat itu ekspor nonmigas turun 0,14 persen dibandingkan dengan kondisi bulan September Tahun 2022.

“Penurunan ekspor nonmigas pada tiga bulan terakhir ini, Habibullah menuturkan, terjadi baik dari sisi nilai maupun volume,” tutur dia.

Pada saat yang sama ekspor migas juga mengalami penurunan sebesar 11,85 persen didorong oleh penurunan hasil minyak sebesar 24,42 persen, sementara kalau diihat dari sisi volume turun 22,84 persen. Minyak mentah turun sebesar 32,65 persen sementara dari sisi volume turun 31,91 persen.

“Demikian juga untuk gas turun sebesar 3,75 persen tetapi volumenya naik tipis 0,24 persen,” ucap Habibullah.

Namun, meski secara month to month turun, secara year on year bulan November 2022 dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan. Secara total angkanya naik dari US$ 22,85 miliar menjadi US$ 24,12 miliar atau kenaikan tersebut sebesar 5,58 persen.

Adapun komposisi ekspor year-on-year, untuk migas dturun dari US$ 1,34 miliar menjadi US$ 1,14 miliar atau turun sebesar minus 15,23 persen. Sebaliknya untuk ekspor nonmigas kondisi November 2022 terjadi kenaikan 6,88 persen dibanding dengan kondisi November 2021 atau secara nilai naik dari US$ 21,51 miliar menjadi Rp 22,99 miliar.

“Berdasarkan pola yang dapat ditangkap pertumbuhan ekspor November 2022 secara year on year mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan ekspor November 2021,” kata dia.

Secara year on year pertumbuhan ekspor terus mengalami perlambatan sejak Juli 2022. “Pertumbuhan sebesar 5,58 persen di bulan November 2022 merupakan pertumbuhan year-on-year yang terendah sejak November 2020,” ujar dia.