BCA Buka Lowongan Kerja di Bidang IT, Apa Saja Syaratnya?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) membuka lowongan kerja di bidang teknologi informasi atau IT untuk fresh graduate.

Posisi yang dibuka adalah DevOps Engineer, Data Specialist, dan IT Risk and Compliance Governance.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tempo dari laman resmi karir.bca.co.id, berikut deskripsi pekerjaan dan persyaratannya:

DevOps Engineer

Deskripsi pekerjaan:

- Menganalisa, mendesain, mengimplementasikan, dan me-review CI/CD Pipeline. DevOps Engineer

- Bertanggung jawab dalam proses automation, change/release review, dan deployment implementasi

Persyaratan:

- Minimal lulusan S1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi

- IPK minimal 3,00

- Usia maksimal 30 tahun

- Memiliki pengetahuan mengenai konsep DevOps, CI/CD, Disaster Recovery Plan, dan Infrastructure as a Code

- Menguasai minimal satu bahasa pemrograman dan familier dengan penggunaan Jenkins, Git, dan Ansible

- Memiliki pemahaman mengenai penggunaan Cloud, Docker, dan Container

- Memiliki pemahaman mengenai konsep Microservices

- Bersedia ditempatkan di Tangerang

Terdapat satu jalur untuk menjadi DevOps Engineer di IT BCA, yaitu sebagai IT Staff. Karyawan akan melalui masa probation selama 3 bulan dan akan mendapatkan pembekalan, buddy, dan mentor dari IT BCA. Jalur ini terbuka untuk Entry Level dan Experienced.

Data Specialist (Data Scientist, Data Engineer)

Deskripsi pekerjaan:

- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengolahan data transaksi dan data nasabah

- Mengembangkan Machine Learning dan kecerdasan buatan

