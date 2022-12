BNI Indonesian Masters presented by TNE, Suwannarut Kokoh di Urutan Atas

INFO BISNIS -- Sarit Suwannarut kokoh menempati urutan atas semakin kokoh pada putaran ketiga BNI Indonesian Masters 2022 presented by Tunas Niaga Energi (TNE), Sabtu, 3 Desember 2022.

Hingga hole 14 putaran 3, Suwannarut bukukan empat pukulan di *bawah* par 52 pukulan. Empat under itu dihasilkan dari tujuh birdie dan tiga bogey. Namun, dengan total 15 under 185, pegolf Thailand itu sendirian nyaman memimpin tur berhadiah total US$1,5 juta atau sekitar Rp23,5 miliar itu.

Sebagai informasi, kesabaran para pegolf kontestan di BNI Indonesian Masters 2022 presented by Tunas Niaga Energi (TNE) benar-benar diuji. Permainan harus terhenti lantaran cuaca hujan diwarnai petir, dilanjutkan Minggu, 4 Desember 2022.

Suwannarut mengatakan dalam beberapa tur belakangan sebelum tampil di BNI Indonesian Masters, kiprahnya jauh dari kategori manis. Ia merasa tak nyaman. Beruntung, pelatih dan timnya memberi masukkan yang ternyata membuat Suwannarut kembali tenang.

Hasilnya terlihat di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta Timur. Sejak putaran awal, ayunan stik Suwannarut berbuah manis. Meski begitu peringkat 827 dunia ini belum tenang. Secara teknik memang ada perbaikan. Tapi, Suwannarut masih harus berupaya agar mentalnya tak tertekan.

“Saya main video game, menonton film, dan hal-hal yang membuat saya senang. Tur belum usai, saya tak ingin terlalu santai, tapi saya senang,” katanya.

Pada bagian lain, seperti di dua putaran sebelumnya, pertarungan para pegolf kembali tertunda hujan yang disertai petir. Sebelum dihentikan, Kosuke Hamamoto mendekati Suwannarut.

Telah menyelesaikan 15 dari 18 hole yang tersedia, Hamamoto (Thailand) bukukan 13, under 190 . Disusul Veer Ahlawat, yang hingga hole 14, total ukir 12 under 188.

Pada bagian lain Kevin Caesario Akbar perlihatkan progres permainan membaik. Wakil semata wayang tuan rumah yang lolos cut off, toreh satu under 71 di putaran 3 BNI Indonesian Masters 2022. Total ia kemas 5 under 271.

Kevin lagi-lagi mengaku hanya bermodal jaga fokus dan enjoy. Bahkan ia membuat beberapa pukulan yang tak sesuai keinginannya.Belum berpuas diri, meski juga tanpa ambisi, pemilik postur 172 cm dan berat 68 kg ini.

”Mindset saya dalam berkompetisi adalah bermain lepas. Dari pengalaman, tiap kali patok target, apalagi berambisi, hasil saya justru buruk. Sudahlah, yang penting membuat pukulan bagus,” kata Kevin.

Diam-diam, saat tampil di Indonesian Masters 2022 ini Kevin sempat menginginkan hasil lebih. Yang terjadi, permainannya justru melorot. Hal itu berlangsung di pertenghan putaran 2, Kevin sudah membuahkan dua over. Ia pun segera menata mentalnya kembali, hanya fokus pada permaian, bukan hasil.

Di putaran 3, Kevin mengawali kiprahnya dengan langsung menuai bogey, diulangi lagi saat ada di hole 8. Beruntung di tiga hole selanjutnya tepatnya di hole 15, 16, dan 18, Kevin bangkit dan mencetak birdie.

“Jadi, meski under yang saya bikin bertambah, tetap prinsip saya menjelang putaran 4 ini tak ingin terbebani secara mental,” ujar pegolf yang membela Indonesia di Asian Games 2018 itu

Menuju putaran putaran 4 atau sesi akhir ajang yang berbendera Asian Tour ini, Kevin kembali hanya ingin menjaga kodisi, Pegolf kelahiran 24 Februari 1998 ini tak punya senjata khusus, selain menyenangkan diri dengan bermain game.

Di samping Kevin juga ada pegolf muda macam lainnya macam Elkie Kow, serta Naraaji Emerald Ramadhan Putra yang pada Juni 2022 menjuarai Asian Development Tour pada Golf Invitational di Jakarta.(*)